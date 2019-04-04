朱立倫：讓全台灣都能成為孩子的快樂天堂

2019-04-04 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



今天是兒童節，新北市前市長朱立倫晚上到碧潭觀賞水舞表演表示，政府應積極作為，當父母們的靠山。朱立倫表示，若當選總統，會運用在新北桃園的經驗，讓家長敢生，打造幸福的台灣。

朱立倫受訪時提到，他新北市長任內，碧潭在2016年首度開始舉辦水舞秀，每年他都會親自來觀賞；水舞開幕前碧潭每年遊客大約150萬人次，去年已經成長至近210萬人次。

朱立倫指出，這幾年碧潭的風貌不斷演變，一方面延續著原有風貌，同時持續添入新的觀光元素，包括碧潭吊橋光雕、水舞秀展演等。碧潭景區廣場對面和美山賞螢步道，亦是朱立倫在新北市長任內推動參與式預算時補助的，螢火蟲季4月10日即將開始，很適合大朋友小朋友闔家來碧潭：搭捷運、看水舞、走吊橋、賞螢火蟲。

在兒童節之際，朱立倫重申婦幼議題重要性。他表示，台灣現在雙薪家庭比率越來越高，透過公共托育中心的設置，一方面，提供平價的托育服務，可減輕父母養育子女的負擔；另一方面，開放社區親子活動空間及規劃親子服務活動，提供社區居民及相關幼保從業人員，帶著幼兒共同參與使用。

朱立倫表示，他在新北市長任內新設了60所公共托育中心，一都抵六都。桃園縣長任內新設學校45座，在新北也推出23座特色公園，如中和員山公園和大台北都會公園結合地形地貌的溜滑梯，都是為了打造更多讓小朋友開心活動的空間。他希望以後大家一起努力，讓全台灣都能成為孩子的快樂天堂。