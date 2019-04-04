影／遲不表態讓藍綠「活該」緊張 柯文哲：我有時頑皮

2019-04-04 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



柯文哲昨（3日）接受《94要客訴》節目專訪，提到他不早點宣布參選，就是為了要讓藍綠著急，脫口說出「活該」，還稱「這就是我要的，讓他們浪費時間」，今天他被媒體追問，又為自己緩頰說，「我只是比較頑皮」。但頭號柯黑民進黨台北市議員王世堅不然為然，怒罵柯人格破產、不要臉。

此外，4月6日舉行的總統府音樂會，柯文哲確定不出席，被外界揣測是不是不想跟蔡英文同台，柯回應不是每個活動都會去，行程是幕僚安排的，他自己也不清楚。王世堅則酸他，「如果你不是首都市長，人家還懶得邀請你」，柯文哲不去，很顯然連禮貌都不懂。