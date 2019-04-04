影／遲不表態讓藍綠「活該」緊張 柯文哲：我有時頑皮
柯文哲昨（3日）接受《94要客訴》節目專訪，提到他不早點宣布參選，就是為了要讓藍綠著急，脫口說出「活該」，還稱「這就是我要的，讓他們浪費時間」，今天他被媒體追問，又為自己緩頰說，「我只是比較頑皮」。但頭號柯黑民進黨台北市議員王世堅不然為然，怒罵柯人格破產、不要臉。
此外，4月6日舉行的總統府音樂會，柯文哲確定不出席，被外界揣測是不是不想跟蔡英文同台，柯回應不是每個活動都會去，行程是幕僚安排的，他自己也不清楚。王世堅則酸他，「如果你不是首都市長，人家還懶得邀請你」，柯文哲不去，很顯然連禮貌都不懂。
另外國民黨台南市議員謝龍介上節目時，表示政治是沒有什麼是不可能的，突拋出「蔡柯配」這個選項，對此柯文哲一頭霧水表示：「我配她（蔡英文）幹什麼？」，然而他因核食成為公投題目之一，大嘆台灣是「弱智」國家，招致不少罵聲，但柯文哲今日仍表示這就是他的看法，「不服氣，大家來辯論啊」；對此王世堅怒罵他欺騙選民，票投給他讓他上位之後，他反而罵這個社會是弱智，批柯文哲只不過是個「訓練有素的狗」、「你才是弱智」等語，另外針對謝龍介突然提到的「蔡柯配」，王世堅則是請謝龍介好好管好國民黨就好，不要「自己揹骨灰罈，又給別人看風水啦」。
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