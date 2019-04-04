吳敦義祝兒童節快樂：打造「樂婚願生能養」環境

2019-04-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



今天是兒童節，國民黨主席吳敦義特別在臉書貼文表示，「小時候，我們都有夢想；長大後，不管現實多少挑戰，希望我們都能夠堅持熱情，不放棄理想」，他的理想，就是希望能夠透過政治工作，追求並推動「老有所終、壯有所用、幼有所長、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」的大同世界。

「讓我們的父母可以安心生養，讓我們的孩童有健康快樂、平安成長、大膽作夢並築夢的良善環境！」吳敦義說，孩子是國家的寶，「沒有身心健壯的下一代，我們奢談有發展的未來！」缺乏生養的動能，老齡化問題將持續擴大對社會結構與發展的衝擊。

吳敦義表示，當青壯年成為老幼夾擊的艱苦三明治世代；「老齡化」與「少子化」成為國家發展的重大危機，「我們意識到這個嚴重的問題」，因為如此，他也在就任國民黨主席時，在政綱中提出整合生、育、教、養各類資源，提高育兒免稅額，規劃婚生養一條龍，打造「樂婚、願生、能養」社會環境的願景。

吳敦義說，對於政治的理想，「我們會堅持努力做到！對兒童的在乎，是國民黨的堅持！也祝福全中華民國的大朋友、小朋友們，兒童節快樂」。