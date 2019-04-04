「同台未必同心」 扁給「蔡賴配」參考 也提醒賴

2019-04-04 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



陳水扁。 圖／翻攝自陳水扁臉書 分享 facebook 前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」影片，以2008年從原本蘇謝配到後來謝蘇配，初選殺到刀刀見骨為例，同台未必同心，戰力沒有發揮，足給推動連署蔡賴配的「有心人士」參考。阿扁的發文末段，還說「提醒賴清德一旦勝出，更應思考的嚴峻課題。」不無拉抬賴清德的用意。

陳水扁說，自己將推出第一本口述歷史回憶錄，「堅持 -陳水扁口述歷史回憶錄」，書中曾提到，2008年總統大選原本協商同意「蘇謝配」，因有人反對而破局，最後進行初選黨員投票，殺到見骨見血，謝長廷出線，邀落敗蘇貞昌任副手組成「謝蘇配」黃金搭檔，「結果同台未必同心，整體戰力並沒有發揮，足給推動『蔡賴配』的有心人士參考。」

陳水扁說，若無變化，4月中旬民進黨總統候選人就能正式出爐，不過期間還有變數，例如是否會在下次中執會做出決議，將民進黨的總統候選人提名初選，提報臨全會討論；目前也有很多人連署推動「蔡賴配」，當然不到最後無人知道初選辦法是否發生變化，可說是「人人有希望，個個沒把握」，大家都很緊張、煩惱。

陳水扁表示，2004年他連任成功的基礎之一是「黨政合一，府院一家」，如此才能發揮整體的最大戰力，即使如此，也不過險勝2萬9千票而已，提醒賴清德一旦勝出，更應思考的嚴峻課題。