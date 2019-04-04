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蔡英文兒童節破例開嗓 在MV中軋一角

2019-04-04 17:05聯合報 記者林敬殷╱即時報導

網路知名的親子型YouTuber「Mom&Dad」推出全新創作單曲，蔡英文總統也受邀在MV中軋一角，這支影片選在婦幼節上線，也藉此傳達政府關心新世代父母的育兒問題。蔡總統稍早透過臉書說，「我支持新世代父母，支持他們在養育孩子的同時，還能追求自己的夢想。」她也希望所有小朋友都快樂，並祝福全台灣的爸爸媽媽幸福滿分。

蔡總統表示，她平常不太唱歌，去卡拉OK時，也都是去當分母的那一個，但是今天是兒童節，「我就破例一次，唱給大家聽（一句）」。

蔡總統介紹Mom & Dad推出的全新創作單曲《遊樂場》，充滿著滿滿的親子感情，是一首溫暖又溫馨的歌。MV裡還有理科太太、異鄉人Outlander、台客劇場一起演出。

蔡總統要大家認真看完MV，找找看總統出現在哪裡。總統還說，她支持年輕爸媽，不只參與他們的夢想，還實際做出讓他們有感的政策，減輕他們的負擔。

蔡總統表示，從今年8月1日開始，全國22個縣市一體實施，提高幼兒園設施的經費補助，也提升學習環境品質，並且降低私立幼兒園在營運上的財務負擔，還透過津貼輔助的方式，降低年輕父母的負擔。：

蔡總統說，政府還幫有小孩的家庭「減稅」，學齡前的扣除額，從2萬5千元提高到12萬元。今年５月繳稅時，像華爸、鳥媽、心心、光光這樣一家四口的小家庭，就會很有感覺。

蔡總統表示，今天是兒童節，希望所有小朋友都快樂，也祝福全台灣的爸爸媽媽幸福滿分。

蔡英文總統與網紅合作，傳達政府為年輕世代父母解決育兒問題的政策。照片翻攝自總統臉...
蔡英文總統與網紅合作，傳達政府為年輕世代父母解決育兒問題的政策。照片翻攝自總統臉書。
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