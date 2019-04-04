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孫安佐一篇業配20萬？孫鵬揭真相

把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

高雄市長長韓國瑜出訪中國時帶進52億元的農漁產採購MOU，台北市柯文哲日前接受三立新聞網專訪說「賣水果不會解決我們的問題」，被外界解讀是在開嗆韓國瑜，是否已將韓國瑜視為2020假想敵？柯文哲今表示，他只是提出自己的想法，也沒有批評誰。

韓國瑜下周即將訪美，外界關注度似乎遠勝柯文哲的美國行。柯文哲說，韓現在聲量最大，關注度最高也是應該的。

把高雄市長韓國瑜視為2020假想敵？台北市長柯文哲今說，他只是提出自己的想法。記...
把高雄市長韓國瑜視為2020假想敵？台北市長柯文哲今說，他只是提出自己的想法。記者邱瓊玉／攝影
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