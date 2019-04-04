把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



高雄市長長韓國瑜出訪中國時帶進52億元的農漁產採購MOU，台北市長柯文哲日前接受三立新聞網專訪說「賣水果不會解決我們的問題」，被外界解讀是在開嗆韓國瑜，是否已將韓國瑜視為2020假想敵？柯文哲今表示，他只是提出自己的想法，也沒有批評誰。