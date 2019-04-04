賴清德：韓國瑜在劉結一面前反對一國兩制 才像令狐沖

2019-04-04 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜曾自比為武俠小說裡的令狐沖，行政院前院長賴清德今天到彰化埔心行程中提到，若韓國瑜在國台辦主任劉結一面前強烈表達反對「一國兩制」，而不是事後才在高雄市議會說，國人會更認同韓有俠義精神。

賴清德說，韓國瑜的酒量鐵定比他好，但令狐沖不只是酒量好，還要有俠義精神，這才是大家喜歡令狐沖原因，否則金庸小說中的人物喜歡喝酒、交朋友的人物很多。至於被問到覺得自己像金庸書中的哪個人物，賴清德表示，他只是武俠小說迷，不是裡面的角色。

賴指出，中共國家主席習近平提到台灣只有一條路就是「一國兩制」，韓國瑜卻跟劉結一見面，固然有行銷高雄水果的責任，但如果有辦法在劉結一面前強烈支持「九二共識」、反對「一國兩制」，國人會更認同韓像令狐沖，這樣才有意義，而不是因為喜歡喝酒就要讓人相信像令狐沖。

賴也說，韓國瑜和前總統馬英九一樣在習近平面前沒有強調「九二共識」、「一中各表」，而是之後開記者會說「九二共識」就是「一中各表」，韓在高雄市議會才說他反對「一國兩制」沒人相信。

至於民進黨主席卓榮泰安排賴清德與總統蔡英文會面，賴表示會尊重黨安排，但仍會走完總統初選程序，程序上，黨主席要在民調前有協商過程，每個候選人分別跟協商小組見面，候選人也會有見面機會，只要黨有安排就尊重；這次雙方見面只是就初選程序討論，他到時候的發言內容也會設定在初選程序，不會有其他議題。

賴清德中午到彰化縣埔心鄉路葡萄酒莊與在地農民與企業交流，表達對農業發展的願景，受到民眾熱情歡迎，也有人直呼「賴總統」。