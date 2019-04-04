外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



台灣關係法今年簽署40年，外交部前天推出我駐美代表處雙橡園的影片，在Youtube頻道上目前累計約600人次觀看。不過，在影片中提及台美斷交時，外交部卻將當時「美國駐華大使（United States Ambassador to the Republic of China）安克志」更名為「駐台大使（the ambassador in Taiwan）」，引發質疑。

我國駐美前代表沈呂巡說，安克志就是駐中華民國大使，改成駐台大使這有點奇怪。國民黨立法院黨團總召江啟臣說，外交事務講究正式頭銜，在斷交之前他就是駐中華民國大使，斷交之後美國在台成立AIT（美國在台協會），名稱上也是駐台代表，從未有過「駐台大使」，搞錯頭銜已是很不禮貌，更令人質疑外交部的錯植背後目的為何？

根據美國外交部網站所載，安克志（Leonard Unger）在1979年時是美國駐華大使，並留有相關對話紀錄，他的頭銜就是United States Ambassador to the Republic of China。