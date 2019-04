外交部影片搞烏龍? 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



台灣關係法今年簽署40年,外交部前天推出我駐美代表處雙橡園的影片,在Youtube頻道上目前累計約600人次觀看。不過,在影片中提及台美斷交時,外交部卻將當時「美國駐華大使(United States Ambassador to the Republic of China)安克志」更名為「駐台大使(the ambassador in Taiwan)」,引發質疑。

我國駐美前代表沈呂巡說,安克志就是駐中華民國大使,改成駐台大使這有點奇怪。國民黨立法院黨團總召江啟臣說,外交事務講究正式頭銜,在斷交之前他就是駐中華民國大使,斷交之後美國在台成立AIT(美國在台協會),名稱上也是駐台代表,從未有過「駐台大使」,搞錯頭銜已是很不禮貌,更令人質疑外交部的錯植背後目的為何?

根據美國外交部網站所載,安克志(Leonard Unger)在1979年時是美國駐華大使,並留有相關對話紀錄,他的頭銜就是United States Ambassador to the Republic of China。