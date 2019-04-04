打假第二波修法／「網路散布」農產品謠言 擬加重其刑

2019-04-04 13:03 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



行政院反制假訊息啟動第二波修法。據了解，經政委羅秉成盤點後，刑法第251條、第313條都有檢討空間，像是未來若透過「網路散布」不實資訊意圖影響糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品交易價格，原法是處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，修法若通過，恐加重其刑；但是否盤點後就直接修法，政院內部尚未定案。

知情人士指出，這次盤點刑法，除了文字上應會將「謠言」與「不實訊息」納入外，針對「網路散布」要否放進法條中也有討論，一是「網路散布」要否擺進法條，二則為是否加重其刑，因為散布謠言的方式很多元，可網路散布速度快、影響大，若法官量刑時能直接考量網路散布影響大，那就不一定要修改。

據政院盤點後，目前針對刑法第313條與第251條深入討論，第313條明定散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金，若照目前盤點意見，散布流言、謠言、不實訊息都會挨罰，透過網路散布恐加重其刑。

另外，近日鳳梨、芭樂屢被傳價格崩盤，為了不讓農產品價格受謠言影響，盤點時也提及刑法第251條，此條明訂意圖影響糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品交易價格，而散布不實資訊者，原法是處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，若是修法有共識，未來散布或是「網路散布」農產品謠言都可能加重其刑，期盼能嚇阻謠言流傳，避免影響農產品價格。

而陸海空軍刑法第72條，原先僅規定意圖散布於眾，捏造關於軍事上謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金，政院盤點時也被提出討論，除了捏造之外，是否要增加「知情散布」。

【記者張文馨、賴于榛／台北報導】為了打擊假訊息危害，行政院去年底推出系列修法，第一波包含災害、傳染病與糧食與農產品交易等規範共七項修法，至今仍在立法院等待委員會初審。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，第一波修法草案雖已送入立法院，不過最近黨內事務繁多，加上還有第二波修法正由行政院審查中，應會等相關修法有個具體輪廓後，一起討論處理。