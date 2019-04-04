蔡總統慰勉空軍嘉義聯隊 首登F-16V戰機視導

2019-04-04 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統上午慰勉嘉義「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，登上空軍新接收完成改裝的F-16V戰機了解新式儀表，並與官兵在國旗前留下大合照。

在日前共機穿越海峽中線事件中，嘉義聯隊F-16戰機奉令支援澎湖IDF戰機執行攔截與驅離任務。蔡總統致詞提及，幾天前，也是在假日，解放軍飛越臺灣海峽中線，就是第四聯隊優秀的飛行員，在第一時間升空攔截，有效地嚇阻解放軍的挑釁行為。她除了表達對第四聯隊的嘉許外，對於解放軍蓄意越過中線的挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

蔡英文總統表示，作為總統，一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

總統指出，解放軍近來多次的挑釁，無論從空中，還是海上，甚至於在網路上，不僅意圖改變臺海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，我們一定要有防衛固守的充分準備，達成重層嚇阻。