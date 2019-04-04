韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者解讀：要吳先搞定朱王

2019-04-04 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



圖為昔日兩人在黨主席選舉後見面握手畫面。本報資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨天一早宣布要在5日下午與高雄市長韓國瑜見面，不過，韓以籌備訪美為由，盼會面時間順延至18日訪美回國後。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉解讀，韓主因是考慮到新北市前市長朱立倫、立法委員王金平兩位黨內大老。

胡幼偉說，韓推辭吳韓會，是韓國瑜「會接受徵召為黨的總統候選人」的跡象，否則，要是鐵了心不玩這一局，「行程再滿，話直接說完說死不就好了嗎？」

胡幼偉認為，韓國瑜的用意很明顯，若吳敦義要徵召，請先去跟朱王講好、講清楚，不然兩人講好了，媒體也大篇幅報導後，再報備朱王，他們會覺得吳敦義先斬後奏，「超沒面子的！」

胡幼偉說，吳敦義肯定是先想過這件事，但卻仍決定先找韓國瑜，就是希望韓先把事情定案，木已成舟後再面告朱王，客氣逼他們就範。但反之，韓表面上嘻嘻哈哈、直來直往的，其實心思還是很細，要吳先會面過朱王後再來找他，以表對大老們的客氣與尊重。

不過，胡幼偉也猜測，韓也是想到了，若與吳敦義談過後再訪美，「等於就是以總統候選人的身份訪美了」。若美方鐵了心要死命支持總統蔡英文連任、故意降低接待規格，「那豈不是競選總統的第一步，就以負面新聞開場」。

胡幼偉也說，反之，若訪美時，韓已是準總統候選人，而美方又用較高規格來面試他，他在人家地盤上，總是要友善親切一點，擺出很願意跟老美交朋友的樣子，「那老共那邊看了，可能也不大高興。」因此，無論如何，還是先低調一點比較穩妥。