馬英九臉書曬童趣影片 「魚沒撈到只好撈烏龜」

2019-04-04 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



今天是兒童節，前總統馬英九在臉書放上一段自己體驗撈魚的影片，自嘲「魚沒撈到，只好撈烏龜」，並祝大家兒童節快樂。