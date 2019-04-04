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馬英九臉書曬童趣影片 「魚沒撈到只好撈烏龜」

2019-04-04 11:59聯合報 記者張文馨╱即時報導

今天是兒童節，前總統馬英九在臉書放上一段自己體驗撈魚的影片，自嘲「魚沒撈到，只好撈烏龜」，並祝大家兒童節快樂。

馬總統身穿西裝外套，頭戴網壇名將費德勒冠名鴨舌帽，坐在撈魚攤子前，和小朋友一起撈魚，一邊喃喃自語「網子要慢慢地下去」，望著滿池的魚沒撈到，最後撈到一隻烏龜。

馬英九在臉書放上一段自己體驗撈魚的影片，自嘲「魚沒撈到，只好撈烏龜」，並祝大家兒...
馬英九在臉書放上一段自己體驗撈魚的影片，自嘲「魚沒撈到，只好撈烏龜」，並祝大家兒童節快樂。 取自臉書馬英九
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