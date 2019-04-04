政院禁大陸資通訊產品 將擴及地方政府

2019-04-04 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院研擬中的中國大陸資通訊產品處理原則逐步定案，適用範圍定案為行政院所屬機關、國營事業、具有機敏性政府捐助財團法人，更擴大讓地方政府也適用。據了解，此原則為行政機關內規，違反也不會有罰則，就是提供給機關、地方政府參考，沒有強制力，原則訂定後將由兼任資安長的副院長陳其邁發布。

我國日前已禁止各公務機關採購華為資訊產品，未來是否擴大禁止使用其餘大陸品牌，各界都在等行政院列出原則，而據掌握，中國大陸資通訊產品處理原則先前在陳其邁反覆退件後，已經在收尾階段，目標就是讓原則訂得清楚、明確，讓各單位在設備選用上沒有障礙。

原則的涵蓋範圍，經行政院與國安單位、資安處多方討論之後，目前定案為行政院所屬機關、國營事業、具有機敏性政府捐助財團法人像是TTC與TWNIC，以及地方政府與其下轄的消防局等機關通通適用。但據了解，此原則為行政機關內規，違反也不會有罰則，就是提供給機關、地方政府參考，沒有強制力。

其中TWNIC業務範圍包含網域名稱、IP位址及網路協定、網路安全等等，負責協助政策擬定及提供諮詢建議，管控台灣上網的IP位置，牽涉廣大，因此也適用原則。