打假修法立院不動 柯建銘：等修法輪廓具體一起處理

2019-04-04 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



為了打擊假訊息危害，行政院去年底推出系列修法，第一波包含災害、傳染病與糧食與農產品交易等規範共7項修法，至今仍在立法院等待委員會初審。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，第一波修法草案雖已送入立法院，不過最近黨內事務繁多，加上還有第二波修法正由行政院審查中，應會等相關修法有個具體輪廓後，一起討論處理。

柯建銘表示，目前的確尚未把假訊息相關修法排入委員會議程，進行討論，不過，就他了解，第二波修法也還在行政院由政務委員召開會議審查中，所以，相關修法將等草案輪廓明確後，一起討論處理。

行政院為了遏止假訊息危害，第一波七大修法在去年12月提出，涉及法案包括《核子事故緊急應變法》、《災害防救法》、《食品安全衛生管理法》、《糧食管理法》、《農產品市場交易法》、《傳染病防治法》和《廣播電視法》。另外，《社會秩序維護法》主管機關內政部原也提出修正草案，不過因為還有爭議，因此行政院尚未提出正式版本。