蔡英文勘查稻熱病災情 農民趁機陳情

雲嘉地區為台灣重要的穀倉，近期日夜溫差大、濕氣高，嘉義地區稻田出現稻熱病，讓農民擔憂收成不佳，總統蔡英文今早在農委會主委陳吉仲和嘉義縣長翁章梁、立委陳明文和蔡易餘等人陪同下到水上的稻田視察，農民趁機陳情，蔡英文指示農委會申報轉作日期延後，並交代行政院協助解決農水路問題。

蔡英文尚未抵達田間，嘉義縣議員賴瓊如和楊秀琴先帶著太保市農民到現場陳情，農民認為，農作保險需全區域農損達8成才可以補償不合理，應該要是投保人所耕種的情況而認定，另外灌溉水路年久失修，望中央盡速協助修復；在現場維持秩序的警方趕緊上前疏導。

翁章梁向蔡英文報告，地方發生稻熱病時，地方政府透過Line或臉書與農委會學者專家聯絡，並即時跟農民宣導如何防治，但部分區域的稻熱病蔓延嚴重，也與農民轉達農委會表示可以辦理休耕補助。

陳吉仲指出，農委會目前辦理稻熱病防治講習，若病害防治不成，建議農民在4月15日前到各地公所申報轉作，可請領每公頃4萬5000元補助；公糧收購部分，因應災情農委會餘糧收購沒有上限，保障大家有合理價格。

蔡英文仔細聽簡報並指示農委會，4月15日是否過於倉促，且彰化以北的稻作目前僅數十公分高，建議農委會研議將時間延後；有農民趁機陳情農水路問題，蔡英文立刻指示行政院協助辦理。