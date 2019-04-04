賴清德兒童節自曝「嫩照」 提醒今天不能罵小孩

2019-04-04 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



賴清德兒童節自曝嫩照。圖／翻攝賴清德臉書 分享 facebook

有意挑戰2020的行政院前院長賴清德今趁著兒童節，曝光自己小時候爬樹的「嫩照」，還提醒今天不能罵小孩，他也特地提起擔任行政院長時擴大公共化教保政策、建置準公共化機制、擴大發放0到4歲育兒津貼、減稅降低家長負擔等等，強調投資下一代是他堅定的信念。

賴清德說，他在萬里長大，小時候生活環境困苦，但村裡的大人，依然努力打拚，想盡辦法讓孩子接受教育，因為這樣經驗，所以才會在擔任公職期間，推動各種政策支持孩子的教育，更在行政院長任內，實施擴大公共化教保政策、建置準公共化機制、擴大發放0到4歲育兒津貼、減稅降低家長負擔等等，營造友善育兒環境。

「他們的笑容，是我最在乎的事。」賴清德強調，投資下一代是他堅定的信念，從教育到產業轉型，會努力讓下一代有更多能量，面對挑戰。最後還自嘲講著講著又嚴肅了起來，但讓孩子快樂是政府的責任，並提醒今天不能駡小孩。

賴清德提及的友善育兒環境，就是行政院長蘇貞昌臉書與Line也同步貼出的貼文，包含養小孩抵稅增加，2萬5000元變12萬、0到4歲在家帶每月津貼2500元、公幼8年內增3000班，以及準公幼也有補助，每月只需繳4500元。