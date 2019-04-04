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蘇貞昌兒童節推4多多 家有幼兒可抵稅12萬最吸睛

2019-04-04 09:29聯合報 記者賴于榛╱即時報導

適逢兒童節，行政院長蘇貞昌臉書與Line同步貼出「四多多」貼文，整理政府托育政策，包含養小孩抵稅增加，2萬5000元變12萬元的「抵稅多」、0到4歲在家帶每月津貼2500元是「津貼多」、公幼8年內增3000班的「公幼多」以及準公幼也有補助，每月只繳4500元的「補助多」。

蘇貞昌表示，祝福各位大朋友小朋友，兒童節快樂，在這個日子，政府要送大家四罐多多，讓大家幸福更多，不只要減輕爸爸媽媽的負擔，也要讓所有的大朋友小朋友，快樂、健康又平安。

粉絲則接連在臉書回應，「這個用多多 太接地氣了吧」、「真的越來越簡單明瞭看懂政策」，但也有網友指出「其實餅是一樣的，只是孩子生的非常少，所以補助自然就相對多......是吧？」，或是建議補助再加碼「生三個免稅，才能促進生育率，不然人口開始負成長。」

事實上財政部國稅局去年就規劃所得稅制優化，綜合所得稅部分調高四項扣除額，適用今年報稅，包含標準扣除額從9萬元調高至12萬元，且有配偶者加倍扣除；薪資所得特別扣除額自12.8萬元調高至20萬元；身心障礙特別扣除額冶遊12.8萬元調高至20萬元；幼兒學前特別扣除額則從2.5萬元調高至12萬元。

蘇貞昌兒童節整理托育政策。圖／翻攝自蘇貞昌臉書
蘇貞昌兒童節整理托育政策。圖／翻攝自蘇貞昌臉書
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