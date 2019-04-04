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【重磅快評】隨便砍，只有「金城武樹」才是樹

2019-04-04 09:11聯合報 記者林政忠╱即時報導

全台最美的東豐自行車專用道綠廊路段被剃頭換成水泥格框植生，台東池上鄉原生種火辣木也被貼地伐除，兩處盛景遭滅跡政府都是先幹了再說，等到被發現、遭撻伐，回應是同樣的理由：下雨天樹倒恐危及用路人安全。

東豐自行車道那段綠廊，不但是視覺饗宴，清風拂面更是對自行車騎士的憐愛，只要馳騁過那段綠廊，無不印象深刻，好想再騎乘一次。前不久，綠廊遭伐除，變成水泥框框噴上草籽植生。這局面，恍若從輕鬆的吹著口哨，變成阿兵哥的唱歌答數，原來的樂趣不見了。

民眾發現綠廊不見了，反應頗激烈；讓大家驚訝的，台中市府觀旅局的回應還頗強硬。觀旅局沒提之前沒跟民眾溝通、徵求意見，只說這是教育部體育署前瞻計畫經費，觀旅局執行有年餘了，四月十二日即將完工；言下之意，現在反應來不及了。

接著觀旅局搬出套裝說詞，指這段綠廊兩側邊坡原來是卵石鋪面，卵石縫隙會長出雜木、竹子等淺根植物，抓地情況不佳，若遇大雨、颱風，淺根植物會向綠廊傾倒，對用路人安全形成威脅。觀旅局的回應相當理直氣壯，但是改造後的格框植生醜死了是大家公認。

台東池上鄉池上大橋下防汛道路綿延上百公尺的原生種火辣木最近也遭伐除，珍稀的原生種特具生物多樣性意義就無須多言，每年十月後成熟、火紅果實佈滿枝頭，不但好看，紅嘴黑鵯、烏頭翁、五色鳥吱吱咂咂在其間覓食，更是聽覺饗宴。

火辣木被徹底伐除，在地民眾覺得荒唐，忍不住說「只有金城武樹才是樹，其他樹種都很卑賤，隨意就可伐除」，民眾對比二○一四年金城武樹遭麥德姆颱風吹倒，台東縣府對這棵搖錢樹卯足了勁全力扶正，不但台灣樹醫生，還請日本植物技師來搶救；對照火辣木的命運，太不堪了。

為什麼砍掉火辣木？執行鋸除的農田水利會池上站的說詞與台中市府觀旅局的說法幾乎完全相同，指颱風吹倒的火辣木會倒向防汛道路，危及用路人安全；池上站把砍得這麼醜推給包商，「原來說是改善工程，誰知道被鋸得那麼徹底、那麼醜」。

這劇本幾乎每個政府都沿用，砍樹不必理由，砍了再說；尤其豪雨、颱風過後，第一時間找包商伐除，儘管嘴上直說樹木對城市有絕對正面意義，但政府就是要砍樹，「只有金城武樹才是樹」。

台東伯朗大道因「金城武樹」爆紅。 本報系資料照片
台東伯朗大道因「金城武樹」爆紅。 本報系資料照片
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