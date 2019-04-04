陳明通的禽獸論惹議 王丹：這不是基本的價值觀嗎？

2019-04-04 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



陸委會主委陳明通的「禽獸論」引起譁然，他日前為此鞠躬道歉。民運人士王丹說，所謂陳明通失言之事，根本就顛倒是非。

王丹說，人與禽獸的區別就在於是否有尊嚴有思想，而不是只有吃飽飯，這有什麼不對的嗎？這不是基本的價值觀嗎？這根本就應當是常識吧！難道我們作老師的，要教育學生做人只要吃飽肚子就好了嗎？

他說，只要看陳明通講話原文，陳明通根本就只是泛泛而論講一個道理，並未對著韓國瑜本人。硬扯成是罵韓國瑜「禽獸」，已經是大白天打燈籠找罵了，更可惡的是一堆藍營政治人物進一步扭曲成陳明通是在罵幾百萬勞動人民，這不是胡扯是什麼？耳朵裡長鹿茸都聽不出陳明通罵老百姓啊！

王丹說，一堆藍營人物說陳明通不懂人民的苦，說得好像今天的台灣，大部分老百姓都吃不飽穿不暖，只能卑躬屈膝似的，這才是歧視吧？台灣有這麼悲慘嗎？這不是罔顧事實，胡說八道嗎？退一萬步，如果台灣真的像藍營說的人民都吃不上飯了，「你國民黨剛執政八年就沒有責任嗎？不趕緊出來道歉還罵別人，這臉皮比豬皮還厚」。