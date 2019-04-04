親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

陳明通的禽獸論惹議 王丹：這不是基本的價值觀嗎？

2019-04-04 08:04聯合報 記者楊德宜╱即時報導

陸委會主委陳明通的「禽獸論」引起譁然，他日前為此鞠躬道歉。民運人士王丹說，所謂陳明通失言之事，根本就顛倒是非。

王丹說，人與禽獸的區別就在於是否有尊嚴有思想，而不是只有吃飽飯，這有什麼不對的嗎？這不是基本的價值觀嗎？這根本就應當是常識吧！難道我們作老師的，要教育學生做人只要吃飽肚子就好了嗎？

他說，只要看陳明通講話原文，陳明通根本就只是泛泛而論講一個道理，並未對著韓國瑜本人。硬扯成是罵韓國瑜「禽獸」，已經是大白天打燈籠找罵了，更可惡的是一堆藍營政治人物進一步扭曲成陳明通是在罵幾百萬勞動人民，這不是胡扯是什麼？耳朵裡長鹿茸都聽不出陳明通罵老百姓啊！

王丹說，一堆藍營人物說陳明通不懂人民的苦，說得好像今天的台灣，大部分老百姓都吃不飽穿不暖，只能卑躬屈膝似的，這才是歧視吧？台灣有這麼悲慘嗎？這不是罔顧事實，胡說八道嗎？退一萬步，如果台灣真的像藍營說的人民都吃不上飯了，「你國民黨剛執政八年就沒有責任嗎？不趕緊出來道歉還罵別人，這臉皮比豬皮還厚」。

他表示，人異與禽獸之說，來自儒家經典。國民黨人士天天說要奉行儒家文化，卻連儒家最近本的教條都不懂，裝孝維不說，也暴露了他們的無知和虛偽。陳明通的意思其實很清楚，就是不能為了錢出賣靈魂，結果一堆人人大反彈，這說明什麼？「說明戳到他們痛處了，因為他們就是為了錢可以出賣靈魂的人。陳明通不應該撕下皇帝的新衣，讓一堆人臉紅紅的，這是他唯一的錯誤」。

陸委會主委陳明通。本報資料照片
陸委會主委陳明通。本報資料照片
分享

陳明通韓國瑜王丹
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

【重磅快評】隨便砍，只有「金城武樹」才是樹

2019-04-04 09:11

孫大千：民進黨用人黨國不分 大演「全家就是我家」

2019-04-04 09:10

「不怕關的最大！」 扁踩紅線嗆抓我 龍介仙：和小英合演一齣戲

2019-04-04 09:00

游梓翔：執政者「令戰」語言不斷 最後恐變成引戰

2019-04-04 08:17

獨立機關不好過！主委詹婷怡、陳英鈐掰了 只有「顧皇帝」穩坐大位

2019-04-04 08:00

李登輝秘錄 楊尚昆許諾不會對台動武

2019-04-04 07:31

日媒「李登輝秘錄」披露 1995對岸神祕電話「要射飛彈，不用慌」

2019-04-04 00:15

侯友宜端出施政五大成果

2019-04-03 23:49

【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35

陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回：做你的白日夢

2019-04-03 22:08

財產移轉國有停止執行 婦聯會、黨產會互爭不讓

2019-04-03 21:57

AIT內湖新館5月6日啟用 辦理簽證民眾看這裡

2019-04-03 19:49

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

「禽獸說」失言 陳明通今上節目講話變超謹慎

2019-04-03 18:32

下月9日扁最後一場公開活動？ 謝龍介：要被抓去關了嗎？

2019-04-03 17:47

國人赴陸任職媒體偏頗報導 內政部聲明：將送NCC

2019-04-03 17:18

移轉國有停止執行開庭 婦聯會：黨產會是超級太上皇

2019-04-03 17:04

她參選立委貼出23年前和陳唐山合照 當年模樣曝光

2019-04-03 16:42

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39

阿扁預告5月9日將公開演講 羅智強酸：蔡英文接招吧

2019-04-03 16:36

周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」

2019-04-03 15:32

影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

2019-04-03 15:23

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

扁踩「四不」紅線 周錫瑋：一定把扁關回去

2019-04-03 15:01

日媒《李登輝密錄》：1995神祕電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 14:28

家庭教育中心 3年內專業人力須過半

2019-04-03 14:26

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

受邀WHA機率不高 衛福部：會考慮表達抗議

2019-04-03 14:23

政院3度討論公投法 防死亡連署仍卡關

2019-04-03 14:18

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國

2019-04-03 13:28

學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性

2019-04-03 13:06

開放漁港釣魚協作會議 場面一度失控

2019-04-03 13:04

公投法修法3共識　防死亡連署仍卡關

2019-04-03 12:16

共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害

2019-04-03 11:47

黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要

2019-04-03 11:32

王韓會談總統 王金平： 時機未到

2019-04-03 11:29

立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半

2019-04-03 11:22

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14
看更多

熱門文章

「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 13:59

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

2019-04-04 01:11

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

【即時短評】獨立機關不獨立 乾脆改名東西南北廠

2019-04-03 12:14

就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31

送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上　

2019-04-03 11:08

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

【重磅快評】柯文哲批陳吉仲有夠差 就是差了韓國瑜一大截

2019-04-03 17:32

韓國瑜喜迎工總1598億投資 許立明：陳菊任內已啟動

2019-04-03 21:12

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53

影／韓國瑜現身夜店 民眾驚聲尖叫「韓市長我愛你」

2019-04-04 01:50

看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

2019-04-03 13:42

影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊

2019-04-03 10:55

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回：做你的白日夢

2019-04-03 22:08

顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」

2019-04-03 13:06

吳韓會突延後 韓國瑜：沒意願參加初選

2019-04-03 23:58

「簽什麼MOU沒有用啦」 柯文哲暗酸韓國瑜政治採購

2019-04-03 11:56

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

韓國瑜選總統請縣市長表態？侯友宜：黨部當裁判又當鼓譟者

2019-04-03 15:07

總統府攝影比賽獲獎作品挨批 專業組第1名回應了

2019-04-03 22:47

韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會

2019-04-03 11:18

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋

2019-04-03 10:28

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力

2019-04-03 11:10

【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

議員質詢韓國瑜遭網路恐嚇 警查出IP在境外

2019-04-03 14:24

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39

內部民調曝光？民進黨駁斥某網路媒體民調新聞

2019-04-03 17:52

韓國瑜參加南投三玄宮慶典 南投、高雄合作拚經濟

2019-04-03 21:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top