李登輝秘錄 楊尚昆許諾不會對台動武

2019-04-04 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日媒產經新聞今日續刊出「李登輝祕錄」連載，前一日提到前國策顧問曾永賢受李前總統指示，與中共幹部展開極機密接觸，因而在1995年台海危機前，接獲來自對岸的機密電話，預告將打飛彈，但是不會真的對台動武，不需慌張。

今日的連載則以「不會對台動武 來自主席的許諾」為題，繼續談虛虛實實的兩岸關係。

內文提到，1992年底曾永賢進入北京後，在曾面前意外現身的是當時的中共國家主席楊尚昆。楊時而面露笑容的說到「中國無法停止反美與對台灣的批判。僅管如此，你們有錢，要做什麼我們無法干涉，我們也無可奈何」。

曾記憶中，與楊見面的地方是在人民解放軍總政治部的聯絡部事務所。對於以李登輝「密使」身分前往打探中國大陸真意的曾永賢來說，國家主席的登場出乎意料之外。這證明中國大陸方面也在摸索與台灣最高層級建構極機密管道。

楊尚昆發言的背景是當年9月美國總統老布希決定將出售台灣150架F16戰機。夾著台灣海峽對峙的兩岸軍事平衡將因這項出售案，讓情勢傾斜對台有利，引起中國大陸對美國、台灣強烈批判。

李登輝在聽取曾永賢回台報告，轉述楊說到「我們也無可奈何」，面露放心的表情說，「對台灣而言非常有意義」。兩人當時的理解是，在此階段沒有對台動武的意念，是對岸國家主席的許諾。

主張中國本土與台灣是不可分割的「一個中國」原則的中國大陸，現在仍處心積慮地在打壓台灣的國際活動空間，降低台灣的地位。那麼，為何對中國大陸而言，儘管發生了應該是重大軍事危機的F16問題，仍許諾避免行使武力，而且還在1995年7月發射飛彈前事先通知台灣方面不會危害台灣呢？

是因為當時的國際局勢對持續共產黨獨裁政權的中國大陸而言是陣「逆風」。

1989年6月4日，北京發生「天安門事件」，國際社會對中國大陸進行制裁，此外，1989年柏林圍牆倒塌，同時期相繼的東歐共產黨獨裁政權瓦解，1991年的蘇聯瓦解等，都激烈地動搖著中國共產黨。

而且在1990年階段時，人口約2100萬人的台灣出口額約680億美元(以當時的匯率換算約為10兆日圓)，對比之下，約12億人口的中國大陸出口額約620億美元，相形見拙。雙方經濟實力之差一目瞭然。

中國大陸最高掌權者鄧小平自1978年開始推動改革開放政策，也受到天安門事件影響而停頓受挫。因此，鄧在1992年再次夏令加速建設經濟。處於劣勢的中國大陸急需台灣的資本和技術挹注，認為當時並非是與台灣逐步升高緊張的時期，應該是出於政治的判斷。