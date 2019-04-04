影／出訪美國 韓國瑜：可能會與退休大使節見面

2019-04-04 04:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜4月10日到18日出訪美國。對於訪美有做什麼樣的準備，韓國瑜3日深夜受訪說，各方面規劃，有參訪，還有華僑連絡，還有一些企業家，該連絡都在連絡，一些書面稿子都寫好，開始一讀、二讀、三讀。至於是否會與美國政要見面？韓國瑜透露，聽說有一名退休大使節要碰面，現在還不曉得，這個計畫會不會改變也還不曉得。

韓國瑜3日深夜出席警方擴大臨檢勤務，接受會後聯訪。媒體問，即將出訪美國，有沒有做什麼準備？韓國瑜說，有各方面的規劃，參訪，華僑連絡，還有一些企業家，該連絡都在連絡，有一些書面稿子，也都寫好，開始一讀二讀三讀，還有校正等，很多提前準備的工作，都在準備。

媒體問，有沒有可能跟美國政要見面？韓國瑜說，不會，沒有刻意安排，如果接待方有安排的話，也不會排斥，一樣客隨主便。聽說有一位退休大使節要跟我們見面，我不曉得。

韓國瑜說，基本上就是兩個校園，一個哈佛，一個是史丹福，還有一些企業家，高科技的廠商，他們有一些興趣可不可以來高雄投資，我們介紹投資環境，在這過程中，如果有插入一些其他的行程，也聽主辦方安排，樂於配合。

媒體追問，退休大使是？韓國瑜說，現在不曉得，聽說今天最新的訊息，這個計畫會不會改變還不曉得。他說，接待方接受很多壓力，他們也覺得很訝異，某些人打電話說怎樣這樣，他們也覺得本來是單純學術之旅，怎麼會有這麼多不同的意見。

韓國瑜說，接待方今天（3日）來了，跟他面對面來談，平常心就好，學術兼介紹高雄還有招商引資，這樣綜合性的目標，其實是非常單純的。