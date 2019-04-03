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廖燦昌慶富案下台接第一金董座 黃國昌：開什麼玩笑？

2019-04-03 22:52聯合報 記者林河名╱即時報導

公股行庫高層人事大地震，行政院長蘇貞昌今天核定相關人事異動，包括第一金控董事長由前合庫金控董事長廖燦昌接任；第一金總經理將由台灣金控副總經理蔡麗雪接任。其中，廖燦昌因慶富案下台，回鍋公股金融體系第一站竟是第一金控，時代力量立委黃國昌驚訝直呼：「這是在開什麼玩笑？」「政府的金融紀律與用人邏輯是什麼？」

黃國昌在臉書表示：「當初慶富聯貸弊案，廖燦昌是我在委員會質詢時，公開點名應該究責的董座之一。後來，賴清德院長把他換掉。現在，廖的責任還沒真正追究，為納稅人留下的虧空爛帳也沒人負責，竟然傳出他要回鍋接第一銀行董座，這是在開什麼玩笑？」

「這是哪們子道理，只看派系靠山，連基本是非都不顧了嗎？」黃國昌表示，「請負責公股行庫的財政部長準備好，重新複習廖燦昌在慶富案的荒腔走板」，「我下星期一財政委員會公開討教：政府的金融紀律與用人邏輯是什麼？反正賠的不是我家的錢嗎？」

根據財政部公布，這一波公股行庫高層人事異動如下：

一、台灣土地銀行股份有限公司董事長及總經理分別由合作金庫商業銀行股份有限公司總經理黃伯川及台灣銀行股份有限公司副總經理謝娟娟接任。

二、第一金融控股股份有限公司董事長由廖燦昌先生接任，並兼第一商業銀行股份有限公司董事長；第一銀行總經理由台灣金融控股股份有限公司副總經理蔡麗雪接任。

三、合作金庫總經理由該公司副總經理陳世卿陞任。

四、華南金融控股股份有限公司董事長由張雲鵬先生接任，並兼華南商業銀行股份有限公司董事長。

五、彰化商業銀行股份有限公司董事長及總經理分別由土地銀行董事長凌忠嫄及台灣銀行副總經理黃瑞沐接任。

時代力量立委黃國昌。聯合報資料照
時代力量立委黃國昌。聯合報資料照
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