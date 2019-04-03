【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



就在國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡辭職引發「被請辭」風波之際，行政院長蘇貞昌今天又一口氣核定多位公股行庫高層人事。詹婷怡的人事案，民進黨內反映已久，蘇貞昌有必須處理的政治壓力；但公股行庫人事大地震，則是蘇貞昌換掉前閣揆林全留下的財經幫，為民進黨在選前作一次「總清理」。

蘇貞昌上任以來，不但內閣閣員「自己挑」，責任也「自己扛」。他組閣，雖被譏為「敗選者聯盟」，國營事業如圓山飯店董事長用了蘇系前立委林育生、台灣自來水公司董事長由新潮流系彰化縣前縣長魏明谷接任，一度也被外界批為「徇私」，但黨內認為他終於處理了蔡英文大量起用「老藍男」的問題，以及面對2020「必須整軍」。

詹婷怡的問題，也是由來已久。她的專長在產業，無奈NCC是監管單位，在選舉期間尤其被高度政治化，對於「假訊息」處理不符合民進黨內期待，主要是詹的專業與政治實務有落差，不能怪她。也因此，蘇貞昌講了NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」的重話，雖然惹上「干預獨立機關」的罵名，但對黨內而言，卻是扛起必須處理的政治壓力，也展現勇於面對的態度。

今天這一波公股行庫人事大搬風，也源於「選舉到了，必須清理」。其中，被換掉的華南金控董事長吳當傑，就是林全時代留下來的「標準財經幫」；而除了換掉黨內詬病已久的「老藍男」，接任第一金控董事長的廖燦昌，過去被認為長期經營新潮流系人脈，更可明顯看出人事布局的「派系考量」。

此外，台銀3位副總都升任總經理雖是慣例，但有人靠能力，有人靠的是「政治勢力」。例如，有人過去走「新系路線」，金融圈都「看在眼裡」。

這樣政治脈絡明顯的人事安排，外界未必苟同，但蘇貞昌著眼於可幫忙選舉募款等考量，也兼顧黨內的現實面。