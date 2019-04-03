親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35聯合報 記者林河名╱即時報導

就在國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡辭職引發「被請辭」風波之際，行政院長蘇貞昌今天又一口氣核定多位公股行庫高層人事。詹婷怡的人事案，民進黨內反映已久，蘇貞昌有必須處理的政治壓力；但公股行庫人事大地震，則是蘇貞昌換掉前閣揆林全留下的財經幫，為民進黨在選前作一次「總清理」。

蘇貞昌上任以來，不但內閣閣員「自己挑」，責任也「自己扛」。他組閣，雖被譏為「敗選者聯盟」，國營事業如圓山飯店董事長用了蘇系前立委林育生、台灣自來水公司董事長由新潮流系彰化縣前縣長魏明谷接任，一度也被外界批為「徇私」，但黨內認為他終於處理了蔡英文大量起用「老藍男」的問題，以及面對2020「必須整軍」。

詹婷怡的問題，也是由來已久。她的專長在產業，無奈NCC是監管單位，在選舉期間尤其被高度政治化，對於「假訊息」處理不符合民進黨內期待，主要是詹的專業與政治實務有落差，不能怪她。也因此，蘇貞昌講了NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」的重話，雖然惹上「干預獨立機關」的罵名，但對黨內而言，卻是扛起必須處理的政治壓力，也展現勇於面對的態度。

今天這一波公股行庫人事大搬風，也源於「選舉到了，必須清理」。其中，被換掉的華南金控董事長吳當傑，就是林全時代留下來的「標準財經幫」；而除了換掉黨內詬病已久的「老藍男」，接任第一金控董事長的廖燦昌，過去被認為長期經營新潮流系人脈，更可明顯看出人事布局的「派系考量」。

此外，台銀3位副總都升任總經理雖是慣例，但有人靠能力，有人靠的是「政治勢力」。例如，有人過去走「新系路線」，金融圈都「看在眼裡」。

這樣政治脈絡明顯的人事安排，外界未必苟同，但蘇貞昌著眼於可幫忙選舉募款等考量，也兼顧黨內的現實面。

只是，蘇貞昌強勢主導人事布局，雖是落實蔡英文總統的充分授權，卻傳出未事先與總統府方面溝通，已有「府院角力」的繪聲繪影。而且，目前黨內總統初選「英德之爭」愈趨激烈，未來這些人事究竟為誰所用，後續恐怕還有發展。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
分享

蘇貞昌民進黨
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回：做你的白日夢

2019-04-03 22:08

財產移轉國有停止執行 婦聯會、黨產會互爭不讓

2019-04-03 21:57

AIT內湖新館5月6日啟用 辦理簽證民眾看這裡

2019-04-03 19:49

「禽獸說」失言 陳明通今上節目講話變超謹慎

2019-04-03 18:32

下月9日扁最後一場公開活動？ 謝龍介：要被抓去關了嗎？

2019-04-03 17:47

國人赴陸任職媒體偏頗報導 內政部聲明：將送NCC

2019-04-03 17:18

移轉國有停止執行開庭 婦聯會：黨產會是超級太上皇

2019-04-03 17:04

她參選立委貼出23年前和陳唐山合照 當年模樣曝光

2019-04-03 16:42

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39

阿扁預告5月9日將公開演講 羅智強酸：蔡英文接招吧

2019-04-03 16:36

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

民進黨15個區域立委選區需進行黨內初選

2019-04-03 16:02

周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」

2019-04-03 15:32

顏純左參選立委 老縣長陳唐山錄影相挺

2019-04-03 15:24

影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

2019-04-03 15:23

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

扁踩「四不」紅線 周錫瑋：一定把扁關回去

2019-04-03 15:01

日媒《李登輝密錄》：1995神祕電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 14:28

家庭教育中心 3年內專業人力須過半

2019-04-03 14:26

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

受邀WHA機率不高 衛福部：會考慮表達抗議

2019-04-03 14:23

政院3度討論公投法 防死亡連署仍卡關

2019-04-03 14:18

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國

2019-04-03 13:28

學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性

2019-04-03 13:06

開放漁港釣魚協作會議 場面一度失控

2019-04-03 13:04

公投法修法3共識　防死亡連署仍卡關

2019-04-03 12:16

共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害

2019-04-03 11:47

黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要

2019-04-03 11:32

王韓會談總統 王金平： 時機未到

2019-04-03 11:29

立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半

2019-04-03 11:22

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

陳水扁助選 謝龍介告違法

2019-04-02 23:59

休閒輕裝的賴清德 用行動挺新創、鼓勵年輕人

2019-04-02 20:15

今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人

2019-04-02 20:05
看更多

熱門文章

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 13:59

【即時短評】獨立機關不獨立 乾脆改名東西南北廠

2019-04-03 12:14

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上　

2019-04-03 11:08

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目

2019-04-03 09:00

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

【重磅快評】柯文哲批陳吉仲有夠差 就是差了韓國瑜一大截

2019-04-03 17:32

影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊

2019-04-03 10:55

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

2019-04-03 13:42

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」

2019-04-03 13:06

看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34

【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴

2019-04-02 23:03

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

「簽什麼MOU沒有用啦」 柯文哲暗酸韓國瑜政治採購

2019-04-03 11:56

韓國瑜選總統請縣市長表態？侯友宜：黨部當裁判又當鼓譟者

2019-04-03 15:07

吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋

2019-04-03 10:28

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會

2019-04-03 11:18

政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力

2019-04-03 11:10

韓國瑜喜迎工總1598億投資 許立明：陳菊任內已啟動

2019-04-03 21:12

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人

2019-04-03 00:44

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

議員質詢韓國瑜遭網路恐嚇 警查出IP在境外

2019-04-03 14:24

盼徵召韓國瑜？國民黨要立委提名人、縣市長明確表態

2019-04-03 10:36

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top