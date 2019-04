陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回:做你的白日夢

2019-04-03 聯合報



中國大陸「人民日報」在推特分享花蓮的風景影片,並稱是「中國台灣花蓮」。外交部長吳釗燮今天在推特上公開回擊,「做你的白日夢!花蓮在台灣,不在中國。不要流口水了!」

人民日報推特今凌晨發布花蓮觀光影片,稱讚花蓮是「人間仙境」,但文末註明是「中國台灣花蓮」(Hualien, Taiwan, China)。

吳釗燮下午用外交部帳號轉推這篇貼文,並用英文留言署名反擊「做你的白日夢!花蓮在台灣,不在中國。不要流口水了!」(You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW)