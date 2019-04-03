財產移轉國有停止執行 婦聯會、黨產會互爭不讓

2019-04-03 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會。本報系資料照片/記者黃義書攝影 分享 facebook

行政院黨產會3月19日對婦聯會做出行政處分，認定婦聯會財產為不當取得並命387億財產移轉國有，婦聯會向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行今天下午開庭。婦聯會和黨產會的攻防，從庭內爭執到庭外，互發新聞稿為自己的權益和職責，捍衛不讓。

婦聯會指出，對於該會的聲請，黨產會委員孫斌指稱該會不斷聲請停止執行，顯然有脫產之意圖，但其指控與事實全然不符，因為婦聯會從被認定為附隨組織，再到北高行將認定附隨組織處分停止執行這段時間，從未有任何脫產之行為，且該會財產早已完整造冊，所有銀行賬戶亦已由黨產會實質監控，實無任何脫產可能。黨產會之指控根本是毫無根據之臆測。

婦聯會表示，孫斌又稱該會聲請停止執行並無任何實益，因為就算法院裁定停止執行，黨產會也不會准許動支任何一筆財產，婦聯會痛批，由此足見黨產會已自認凌駕於司法機關，可以毫不理會法院之決定，恣意妄為，莫甚於此。

婦聯會並指出，黨產會對該會財產屬不當取得部分之認定，竟是以「推估」而得，且將銀行孳息全數列入，完全不符合黨產條例之規定，執意作成將該會99.3%財產收歸國有之處分，造成該會實質上歸於消滅，已剝奪憲法保障之集會結社自由、財產權等權利。

黨產會則回應表示，婦聯會財產移轉國有的決定是經過詳盡之調查及聽證程序所作成的行政處分，以婦聯會受該會監管後的情況來看，該會每年基本行政費用約在新台幣3千萬元左右。而在本案的行政處分中，婦聯會名下資產約有2億4千萬元被排除在移轉國有的範圍之外，可以自由運用，足供婦聯會維持正常運作；再者，本次移轉為國有之財產並沒有變價的疑慮，且依法將由中央成立「特種基金」，依政府預算制度妥善規畫使用，因此黨產會認為就其他資產應移轉國有的處分，尚無停止執行的必要。

此外，黨產會須以推估之方式計算婦聯會之現存利益，主因是「勞軍捐」部分資料遭到婦聯會前主委等人銷毀，唯經與婦聯會尚未銷毀之其他帳目資料詳加比對，結果吻合，足以證明該會的計算方式可反映事實，且按該會推估數額勞軍捐現存利益應尚有466億元，遠大於婦聯會現有財產。