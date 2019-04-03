AIT內湖新館5月6日啟用 辦理簽證民眾看這裡

2019-04-03 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）今天宣布，位在內湖的新址將在5月6日正式啟用，AIT各機構包括信義路上的台北辦事處及領事組、國貿大樓的商務組及美國中心，以及安和路上的農業貿易辦事處，將於5月1日中午過後不對外開放。

AIT表示，未來內湖新館將作為美國在台協會的新家，並持續增進和深化美台合作的各項活動，希望這棟宏偉的現代化建築能強化他們的業務，並作為對美台夥伴關係的承諾的具體象徵。

AIT提醒，民眾若已預約在5月6日當日或之後辦理簽證、護照，或其他領事服務，請至內湖新館辦理（台北市內湖區金湖路100號）。若是已預約在5月1日當日或之前辦理簽證、護照，或其他領事服務的民眾，請至信義路上的台北辦事處辦理（台北市大安區信義路三段134巷7號）。台北辦事處舊館將於5月1日中午12點過後休館。

內湖新館資訊：

地址： 台北市內湖區金湖路100號

開放時間： 周一到周五 早上8:00至下午5:00

無障礙設施： 全館設有無障礙設施

停車資訊： 請注意內湖新館的停車場不對外開放，請民眾至附近停車場或街道停車

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若在5月1日至5日有緊急美國公民服務需求，請撥打：(02) 2162-2000。