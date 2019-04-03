方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立法院長蘇嘉全可能不再任民進黨不分區立委！民進黨今天舉行中執會，確認屏東第一選區英系立委蘇震清退出初選。據風傳媒報導，根據民進黨內的默契，蘇震清及高雄立委管碧玲兩人都因選區消失可望列名不分區名單中；而蘇震清的叔叔蘇嘉全也將讓出不分區席次，方便民進黨2020大選布局。