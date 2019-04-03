民進黨內部民調曝光?民進黨駁斥某網路媒體民調新聞

2019-04-03 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨稍早發表聲明指出，有關坊間網路媒體「讀報」所報導所謂「民進黨內部民調曝光」之報導，民進黨予以嚴正駁斥，該報導內容全屬子虛烏有，民進黨近日並未進行任何有關總統初選民意調查，望各界明察，勿以訛傳訛。

該媒體指出，若民進黨推出「蔡賴配」，民調上卻慘輸國民黨的韓國瑜，而單單賴、蔡初選，賴清德民調高於蔡英文。

有趣的是，本來該媒體標題為「民進黨內部民調曝光」，後來改為「『綠營』內部民調曝光」，顯然有規避責任之嫌。