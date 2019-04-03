她參選立委貼出23年前和陳唐山合照 當年模樣曝光
民進黨中評委、台南市第一選區立委參選人賴惠員今天在臉書上發表最新影片，主題是「不忘初心，始終和人民在一起」，放上與多位民主前輩的合影，一起談談從政的心路歷程。賴惠員說，也許許多民眾不了解我過去的從政歷程，在服務處與許多好朋友聊天時，也都會聊到這些故事，因此特別做成影片，也跟大家分享賴惠員一路走來服務的熱忱。
賴惠員在臉書曝光1996年的一張照片，是她先生張志仁醫師返鄉開業時，當時台南縣長陳唐山親自登門道賀，賴惠員表示，20幾年前她擔任陳唐山縣長夫人的隨身祕書，後來經由民進黨推薦成為任務型國代，繼而在2010年選上第一屆台南市議員，這一路以來，陳唐山老縣長也就成了賴惠員的政治啟蒙導師，也是師父。
賴惠員也貼出和前總統陳水扁合照，她說，每次見面時阿扁總統總是耳提面命，提醒賴惠員「人民最大、百姓優先」。賴惠員表示，「自己實實在在做事的風格」，是效法水牛伯行政院前院長游錫堃苦幹實做的精神，她從正義連線到一邊一國，一直到現在的「正國會」，都是堅持正直清廉、台灣優先。她也貼出和崑濱伯合照，表示自己前後8年議員努力打拼，始終都和農民站在一起。
賴惠員表示，本屆市議員連任雖然失利，但她仍無怨無悔，「上帝關了一扇門，必會開另一扇窗」，因此她決心繼續投入立委選舉，做一個「看得到、找得到、聽得到的民意代表」，「服務人民」是她從政以來的最高原則，並時時告誡自己要「不忘初心，始終和人民在一起」，不會忘記選民的付託，也會繼續與政治路上的前輩們一同為台灣民主奮鬥。
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