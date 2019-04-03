唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



行政院政務委員唐鳳今天上午在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，但發生近半數漁會、漁民團體退席抗議，還發生推擠衝突，認為行政院已要開放50處地點才來開會，無疑「先射箭再畫靶」，沒什麼好談的，但主場會議仍持續開到下午4點多。唐鳳特別澄清，副院長陳其邁副之前的意思，是在全國海岸線盤點出50個釣魚的區域，也就是「50個釣點」，絕對不是「50個漁港」。

唐鳳說，很感謝大家今天的耐心跟建議，這場協作會議能夠順利進行到現在，代表大家都有對話的意願，這就是邁向成功的第一步。大家全部的意見不但有全程直播、逐字記錄，也都會帶回行政院，跟蘇貞昌院長、陳其邁副院長報告，一定忠實反應每個人的想法，不會只講他的，不講你的。

另外，唐鳳指出，今天因為連署平台的提案內容，所以集中討論「漁港岸釣」，但其他包括「商港、海岸風景區、釣魚平台、磯釣」等重要議題，行政院都已經請張景森政務委員，進行通盤檢討。因此，今天大家討論的相關內容，張政委辦公室也會完整收到，作為擬定後續政策的參考。

最後，唐鳳說，他要再一次跟大家說明，陳其邁副院長之前的意思，是在全國海岸線裡，盤點出50個釣魚的區域，也就是「50個釣點」，絕對不是「50個漁港」。這個訊息，還請在場的各位漁會的前輩，幫忙傳達。