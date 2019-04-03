看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜就任即將屆滿百日，3個多月來言行動見觀瞻，妻子李佳芬看在眼裡，認為市長平常心以待。她也常提醒韓市長，我們力做就好，只要不愧對自己的良心，沒有什麼好在意的。至於自己幫市長打個幾分，她打趣地說，「及格應該有吧」，「民眾的感受比較重要」。

李佳芬今午受邀到高雄長庚醫院為病童提早慶祝兒童節，暖心地她到病房探視時，看到孩子們承受病痛煎熬又不免鼻酸，她不只替一名昨天剛過生日小病童，補唱生日快樂歌，也為許多病童打氣，要孩子們快快復原，家長加油。

韓國瑜選上高雄市長以來，李佳芬視為六都中曝光率最高的官夫人，對此情形，她驚訝地說，「真的嗎」？她說，自己並沒有刻意，在高雄只要幫得上忙的弱勢團體及機構，就會盡量表達關心，「我的力量其實很小，總覺得站出來能對孩子與家長有一點點鼓勵的作用，我非常樂意」。

針對韓市長就職100天來，外界的攻訐始終未曾少過，李佳芬透露， 丈夫面對這些問題時，回到家「就是休息一下，喝口茶，以正常心面對」。她也常告訴市長，我們盡力做，能做就做，盡全力做，人家要黑你、卡你，你也沒辦法。「不要愧對自己的良心就好，沒有什麼好在意的，也沒什麼好盤算的」。

「我只能說，他很認真、很用心」李佳芬說，3個多月來，市長忙於公務，有時候回到家已經累癱。但「人在公門好修行」，頂了這樣的職務，就是要努力工作，盡力的做。事情很多，我們總覺得應該可以再多做些，如果民眾覺得不及格，那我們就要多加努力了。

自從丈夫當選高雄市長以來，李佳芬覺得家庭的生活步調變得很緊湊，有時事情多到他們夫妻彼此去哪裡都不清楚。她說，自己向來就像路人甲，不喜歡被注意，但現在大家很關注，似已不能再當「路人甲」或「路人乙」，一直在適應中。