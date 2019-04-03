顏純左參選立委 老縣長陳唐山錄影相挺

2019-04-03 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市前副市長顏純左參選台南市第一選區立法委員，今天從家鄉六甲出發，鄉親近300人出席團結力挺，並公布前台南縣長陳唐山、兩性專家黃越綏老師錄影推薦。

陳唐山表示，第一選區立委初選有多位參加，但是最有資格也最能夠替百姓服務只有顏純左，他擔任過台南縣副縣長、合併後的台南市副市長，本身有醫學的專業，尤其對衛生和福利方面非常清楚，我認識他的為人非常忠直硬氣，最重要的是他說話算話！所以我以老縣長的身份拜託鄉親，立委初選的時候全力支持我的好朋友顏純左，讓他可以順利當選立法委員。

黃越綏老師說，顏純左非常親民、勤儉、孝順，而且對弱勢非常關懷，正當麻二甲庇護中心遇到困難的時候，顏純左醫師不說二話解囊相助，在台灣未來少子和老年化的情況，他擁有這麼好的醫學背景，而且樂於服務人民，所以讓顏純左到立法院，幫百姓爭取更多的福利和推動更好的衛福政策。

顏純左參選記者會，出席的六甲區代表有南六企業董事長黃清山、市議員吳通龍、六甲區里長聯誼會會長劉國賢、六甲區里長、六甲恆安宮主委沈進忠、六甲區農會理事長陳賜福、常務監事毛金柱、總幹事許書豪、十八王公廟主委陳憲堂、顏純民醫師，六甲最高齡人瑞105歲陳炒、顏純左國小老師孫晉福的妻子何靜枝老師、老縣長陳唐山的老友毛林素娥女士，還有三百位六甲鄉親都出席力挺。

顏純左競選總幹事蔡爾翰醫師表示，自己本身就是六甲人，和顏純左從小一起在六甲成長，為何此次擔任顏純左總幹事，是因六甲還沒有出過立委；南六企業董事長黃清山也說，顏純左有台南縣市12年副首長的行政經驗，對台南溪北是最了解的參選人，需要這樣的好人才出來為地方做事，呼籲六甲人要大團結，力挺顏純左當選立法委員，才能到立法院替鄉親發聲。

顏純左表示，20年來溪北的人口減少將近五萬人，最重要的因素就是多元就業機會不足，現階段南科附近共有八個工業區16萬個就業人口，而溪北目前僅有新營、柳營二個工業區2萬個就業人口而已，因此提出要爭取在溪北設置科學園區；讓年輕人能夠回到家鄉就業，外縣市的年輕人移居溪北，如此城市的發展才能夠真正平衡。