親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

顏純左參選立委 老縣長陳唐山錄影相挺

2019-04-03 15:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市前副市長顏純左參選台南市第一選區立法委員，今天從家鄉六甲出發，鄉親近300人出席團結力挺，並公布前台南縣長陳唐山、兩性專家黃越綏老師錄影推薦。

陳唐山表示，第一選區立委初選有多位參加，但是最有資格也最能夠替百姓服務只有顏純左，他擔任過台南縣副縣長、合併後的台南市副市長，本身有醫學的專業，尤其對衛生和福利方面非常清楚，我認識他的為人非常忠直硬氣，最重要的是他說話算話！所以我以老縣長的身份拜託鄉親，立委初選的時候全力支持我的好朋友顏純左，讓他可以順利當選立法委員。

黃越綏老師說，顏純左非常親民、勤儉、孝順，而且對弱勢非常關懷，正當麻二甲庇護中心遇到困難的時候，顏純左醫師不說二話解囊相助，在台灣未來少子和老年化的情況，他擁有這麼好的醫學背景，而且樂於服務人民，所以讓顏純左到立法院，幫百姓爭取更多的福利和推動更好的衛福政策。

顏純左參選記者會，出席的六甲區代表有南六企業董事長黃清山、市議員吳通龍、六甲區里長聯誼會會長劉國賢、六甲區里長、六甲恆安宮主委沈進忠、六甲區農會理事長陳賜福、常務監事毛金柱、總幹事許書豪、十八王公廟主委陳憲堂、顏純民醫師，六甲最高齡人瑞105歲陳炒、顏純左國小老師孫晉福的妻子何靜枝老師、老縣長陳唐山的老友毛林素娥女士，還有三百位六甲鄉親都出席力挺。

顏純左競選總幹事蔡爾翰醫師表示，自己本身就是六甲人，和顏純左從小一起在六甲成長，為何此次擔任顏純左總幹事，是因六甲還沒有出過立委；南六企業董事長黃清山也說，顏純左有台南縣市12年副首長的行政經驗，對台南溪北是最了解的參選人，需要這樣的好人才出來為地方做事，呼籲六甲人要大團結，力挺顏純左當選立法委員，才能到立法院替鄉親發聲。

顏純左表示，20年來溪北的人口減少將近五萬人，最重要的因素就是多元就業機會不足，現階段南科附近共有八個工業區16萬個就業人口，而溪北目前僅有新營、柳營二個工業區2萬個就業人口而已，因此提出要爭取在溪北設置科學園區；讓年輕人能夠回到家鄉就業，外縣市的年輕人移居溪北，如此城市的發展才能夠真正平衡。

顏純左也提出市民最有感的政策，推動「住醫院的看護費用納入健保給付」立法，並爭取65歲以上的老人住醫療機構每個月補助一萬元，可以減輕家庭的負擔，讓老人過有尊嚴的生活，減少家庭的悲劇發生，並可增加長照人員更多的就業機會。

台南市前副市長顏純左參選台南市第一選區立法委員，今天從故鄉六甲出發。圖／顏純左提...
台南市前副市長顏純左參選台南市第一選區立法委員，今天從故鄉六甲出發。圖／顏純左提供
分享
台南市前副市長顏純左（左）參選台南市第一選區立法委員，老縣長陳唐山錄音相挺。圖／...
台南市前副市長顏純左（左）參選台南市第一選區立法委員，老縣長陳唐山錄音相挺。圖／顏純左提供
分享

顏純左陳唐山醫師
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

扁踩「四不」紅線 周錫瑋：一定把扁關回去

2019-04-03 15:01

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

綠全代會霸王條款 蘇貞昌：不希望用到

2019-04-03 16:26

影／韓國瑜證實將吳韓會 籲朱王吳坐下談

2019-04-03 16:23

解釋民進黨霸王條款 鄭寶清：應是「霸王別汙條款」

2019-04-03 16:20

民進黨新聞部打臉黨主席 總統提名人不需經全代會通過

2019-04-03 16:02

民進黨15個區域立委選區需進行黨內初選

2019-04-03 16:02

周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」

2019-04-03 15:32

影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

2019-04-03 15:23

日媒《李登輝密錄》：1995神祕電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 14:28

家庭教育中心 3年內專業人力須過半

2019-04-03 14:26

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

受邀WHA機率不高 衛福部：會考慮表達抗議

2019-04-03 14:23

政院3度討論公投法 防死亡連署仍卡關

2019-04-03 14:18

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國

2019-04-03 13:28

學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性

2019-04-03 13:06

開放漁港釣魚協作會議 場面一度失控

2019-04-03 13:04

公投法修法3共識　防死亡連署仍卡關

2019-04-03 12:16

共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害

2019-04-03 11:47

黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要

2019-04-03 11:32

王韓會談總統 王金平： 時機未到

2019-04-03 11:29

立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半

2019-04-03 11:22

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

陳水扁助選 謝龍介告違法

2019-04-02 23:59

休閒輕裝的賴清德 用行動挺新創、鼓勵年輕人

2019-04-02 20:15

今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人

2019-04-02 20:05

陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告

2019-04-02 18:38

不滿被拔主委 辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部

2019-04-02 18:14

蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風

2019-04-02 18:08

求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別

2019-04-02 18:00

藍營提設自貿特區 工、商界表支持

2019-04-02 17:09

民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國

2019-04-02 17:00

蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略

2019-04-02 16:40

政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？

2019-04-02 16:06
看更多

熱門文章

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別

2019-04-02 18:00

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨

2019-04-02 21:12

【即時短評】獨立機關不獨立 乾脆改名東西南北廠

2019-04-03 12:14

送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上　

2019-04-03 11:08

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目

2019-04-03 09:00

陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告

2019-04-02 18:38

「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 13:59

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？

2019-04-02 17:47

影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊

2019-04-03 10:55

NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變

2019-04-03 02:12

王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事

2019-04-02 22:28

【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴

2019-04-02 23:03

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

2019-04-03 13:42

影／禽獸、帝王、土包子語錄圍攻 韓國瑜聲勢越打越旺

2019-04-02 17:09

【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台

2019-04-02 21:08

「簽什麼MOU沒有用啦」 柯文哲暗酸韓國瑜政治採購

2019-04-03 11:56

吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋

2019-04-03 10:28

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重

2019-04-02 19:22

翁章梁再槓韓國瑜 追查北農茶葉訂單簽2萬盒只賣千餘盒

2019-04-02 19:17

政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力

2019-04-03 11:10

喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道

2019-04-02 16:51

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會

2019-04-03 11:18

顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」

2019-04-03 13:06

請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人

2019-04-03 00:44

總統初選跟蔡較勁？ 賴清德9日與館長直播

2019-04-02 20:28

盼徵召韓國瑜？國民黨要立委提名人、縣市長明確表態

2019-04-03 10:36

禽獸論惹議 陳明通兩度鞠躬道歉

2019-04-03 00:58

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14

觀察站／蘇揆點名批NCC 就是最後通牒

2019-04-03 00:48

被綠營抹紅抹黑 藍議員送韓國瑜「獨孤九劍」

2019-04-02 16:43

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top