影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

相關新聞
獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍2019-04-03 15:14
扁踩「四不」紅線 周錫瑋：一定把扁關回去2019-04-03 15:01
吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談2019-04-03 16:26
綠全代會霸王條款 蘇貞昌：不希望用到2019-04-03 16:26
影／韓國瑜證實將吳韓會 籲朱王吳坐下談2019-04-03 16:23
解釋民進黨霸王條款 鄭寶清：應是「霸王別汙條款」2019-04-03 16:20
民進黨新聞部打臉黨主席 總統提名人不需經全代會通過2019-04-03 16:02
民進黨15個區域立委選區需進行黨內初選2019-04-03 16:02
周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」2019-04-03 15:32
顏純左參選立委 老縣長陳唐山錄影相挺2019-04-03 15:24
日媒《李登輝密錄》：1995神祕電話「要打飛彈了但不用慌」2019-04-03 14:28
家庭教育中心 3年內專業人力須過半2019-04-03 14:26
「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智2019-04-03 14:24
受邀WHA機率不高 衛福部：會考慮表達抗議2019-04-03 14:23
政院3度討論公投法 防死亡連署仍卡關2019-04-03 14:18
邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台2019-04-03 13:35
外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國2019-04-03 13:28
學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性2019-04-03 13:06
開放漁港釣魚協作會議 場面一度失控2019-04-03 13:04
公投法修法3共識 防死亡連署仍卡關2019-04-03 12:16
共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害2019-04-03 11:47
黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要2019-04-03 11:32
王韓會談總統 王金平： 時機未到2019-04-03 11:29
立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半2019-04-03 11:22
扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請2019-04-03 10:14
陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲2019-04-03 08:18
上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆2019-04-03 08:00
扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不2019-04-03 01:02
陳水扁助選 謝龍介告違法2019-04-02 23:59
休閒輕裝的賴清德 用行動挺新創、鼓勵年輕人2019-04-02 20:15
今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人2019-04-02 20:05
陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告2019-04-02 18:38
不滿被拔主委 辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部2019-04-02 18:14
蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風2019-04-02 18:08
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
藍營提設自貿特區 工、商界表支持2019-04-02 17:09
民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國2019-04-02 17:00
蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略2019-04-02 16:40
政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？2019-04-02 16:06
熱門文章
扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不2019-04-03 01:02
24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」2019-04-03 06:33
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆2019-04-03 08:00
陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲2019-04-03 08:18
確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統2019-04-02 17:05
恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨2019-04-02 21:12
【即時短評】獨立機關不獨立 乾脆改名東西南北廠2019-04-03 12:14
送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上2019-04-03 11:08
共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？2019-04-03 12:16
古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目2019-04-03 09:00
陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告2019-04-02 18:38
「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題2019-04-03 13:59
專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁2019-04-02 18:09
【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？2019-04-02 17:47
影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊2019-04-03 10:55
NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變2019-04-03 02:12
王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事2019-04-02 22:28
【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴2019-04-02 23:03
總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆2019-04-03 13:42
影／禽獸、帝王、土包子語錄圍攻 韓國瑜聲勢越打越旺2019-04-02 17:09
【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台2019-04-02 21:08
「簽什麼MOU沒有用啦」 柯文哲暗酸韓國瑜政治採購2019-04-03 11:56
吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋2019-04-03 10:28
欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海2019-04-02 20:23
NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重2019-04-02 19:22
翁章梁再槓韓國瑜 追查北農茶葉訂單簽2萬盒只賣千餘盒2019-04-02 19:17
政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力2019-04-03 11:10
喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道2019-04-02 16:51
海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備2019-04-03 09:58
韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會2019-04-03 11:18
顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」2019-04-03 13:06
請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人2019-04-03 00:44
總統初選跟蔡較勁？ 賴清德9日與館長直播2019-04-02 20:28
盼徵召韓國瑜？國民黨要立委提名人、縣市長明確表態2019-04-03 10:36
禽獸論惹議 陳明通兩度鞠躬道歉2019-04-03 00:58
扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請2019-04-03 10:14
觀察站／蘇揆點名批NCC 就是最後通牒2019-04-03 00:48
被綠營抹紅抹黑 藍議員送韓國瑜「獨孤九劍」2019-04-02 16:43
「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智2019-04-03 14:24
留言