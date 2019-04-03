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影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

2019-04-03 15:23聯合報 記者王聖藜╱即時報導

針對台灣高檢署調查「檢察長關說案」一事，法務部長蔡清祥今天表示，會將調查案送交檢察官人事審議委員會或檢察官評鑑委員會審議。

蔡清祥證實，法務部今天上午已經收到台灣高檢署調查小組就桃園地檢署前檢察長彭坤業捲入關說案的報告，他說「會依照法定程序將調查案儘快送交檢審會、檢評會審議」。

彭坤業在關說疑雲發生後第12天，今天上午以「第一人稱」在臉書發表千字文喊冤，指被檢察官上網裁贓，並批台灣高檢署的調查報告有違誤，蔡清祥面對記者相關詢問時說，「尊重當事人的說法，但也尊重調查小組的調查報告」。

蔡清祥說，「彭坤業案」會儘快送檢審會或檢評會審議。記者王聖藜/攝影
蔡清祥說，「彭坤業案」會儘快送檢審會或檢評會審議。記者王聖藜/攝影
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