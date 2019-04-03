影／蔡清祥：「彭坤業案」會盡快送檢審會檢評會

2019-04-03 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



針對台灣高檢署調查「檢察長關說案」一事，法務部長蔡清祥今天表示，會將調查案送交檢察官人事審議委員會或檢察官評鑑委員會審議。

蔡清祥證實，法務部今天上午已經收到台灣高檢署調查小組就桃園地檢署前檢察長彭坤業捲入關說案的報告，他說「會依照法定程序將調查案儘快送交檢審會、檢評會審議」。