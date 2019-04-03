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獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14聯合報 記者李承穎╱即時報導

前總統陳水扁3日凌晨在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」粉絲團中強調，5月9日一定參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，一定上台演講、談政治，並接受媒體採訪，還預告這將是他人生最後一個公開活動。大陳島鄉情文化促進會指出，他們要反制陳水扁，當天將號召上百人將阿扁包圍，給他施壓，讓他關回中監。

國民黨籍立委費鴻泰、黃昭順等控告法務部長、矯正署長、中監典獄長，認為這些官員讓保外就醫的前總統在臉書批評高雄市長韓國瑜25分鐘，涉嫌瀆職，陳水扁便反嗆將在餐會上台講政治。

大陳島鄉情文化促進會指出，一個國際認證的國際貪污犯，可以憑藉著民進黨的護航，假借保外就醫的名義，非但不用再度入監服刑，還可大搖大擺在外大放厥詞，干預司法和選舉。希望藉此機會廣邀各個愛國團體和人士一起共襄盛舉，並請接龍報名來完成這項使命。

促進會表示，他們將在各個群組發出訊息，如藍天行動聯盟、亮劍聯盟等上百個藍營或軍系團體，現在已開始廣邀，也會跟台北縣前縣長周錫瑋聯繫。

大陳島鄉情促進會理事長胡志偉日前不滿蔣公銅像被破壞，在台南對台獨教父黃昭堂的雕像潑漆，也曾對自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮水，是知名的反獨團體。

前總統陳水扁反擊藍營提告，「預告」5月9日參加凱達格蘭基金會感恩幕款餐會， 將上...
前總統陳水扁反擊藍營提告，「預告」5月9日參加凱達格蘭基金會感恩幕款餐會， 將上台演講、談政治、接受攝影採訪。圖／翻攝陳水扁臉書
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