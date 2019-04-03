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綠委提案詹婷怡「被請辭」？ 邱志偉：提案根本沒送

2019-04-03 14:50聯合報 記者林麗玉╱即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡辭呈今生效，行政院強調詹婷怡不是「被請辭」。一份民進黨立委連署的《立法院院會臨時提案》曝光，臨時提案內容是要建請將詹婷怡免職，不過提案人邱志偉今天表示，這份提案他最後並沒有送到院會，詹是否是「被請辭」？邱表示，提案連送都沒送，議事紀錄都能還原真相。不過他還是認為，詹婷怡任NCC主委時，針對假訊息處理，應該可以做得更多

NCC主委詹婷怡因假新聞遭執政黨砲轟不作為，蘇貞昌也點名NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，詹婷怡2日突然請辭，外界質疑詹是「被請辭」，今天有一份民進黨立委擬的《立法院院會臨時提案》曝光，由邱志偉提案、十五名綠委連署，認為詹擔任NCC主委有失職行為，應予以免職，彰顯責任政治精神。

這份連署內容提到「詹婷怡主委任內，常以規避侵害言論自由為理由，掩蓋程序拖延、管理不彰事實，放任假訊息誤導視聽，使其他政府機關為了澄清假訊息，疲於奔命，虛耗行政能能量，民眾怨聲載道。行政院長蘇貞昌3月17日也向媒體表達相同見解，建請行政院蘇院長依據《國家通訊傳播委員會組織法》第六條規定第二款規定，將詹婷怡主委予以免職，彰顯責任政治精神。」

不過這份臨時提案書曝光後，提案人邱志偉表示，這份臨時提案，根本連送都沒有送，對於詹婷怡是否是因此「被請辭」？邱表示，行政院與詹根本都不知道有這份提案，怎會因此被請辭？

邱志偉表示，當初之所以想提案，建請將詹免職，是基於基層有許多民怨，加上蘇院長17號重話，所以原本19號就要在院會臨時提案，不過後來想想，應該多給詹一點時間，看看有無積極作為，所以最後提案未送出去，對於當初未送的提案書外流，邱表示，還原真相就好。

至於對於詹婷怡任NCC主委期間是否適任？邱表示，以詹的職權，應該要有更積極的作為，尤其政府不處理假訊息，對國家秩序、民心安定，都有負面影響，NCC身為主管機關，應該要更積極作為，人民才會有感。

詹婷怡請辭生效。本報資料照片
詹婷怡請辭生效。本報資料照片
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