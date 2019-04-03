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受邀WHA機率不高 衛福部：會考慮表達抗議

2019-04-03 14:23聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

外交部上午證實，目前掌握資訊顯示，世界衛生組織（WHO）主動邀我參與世界衛生大會（WHA）的機率不高，第一時間已表達強烈不滿。衛福部隨後也說，若無法充分參加WHA及周邊會議，對台灣及他國都是損失，已考慮表達抗議，將會再審慎規畫抗議形式。

今年WHA將於5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，台灣從2009年起以觀察員身分獲邀出席，邀請函均由WHO秘書長具名，正本直接寄送給衛生首長。但自2017年起，我方就沒再取得邀請函。

WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）上月以電子郵件回覆台灣媒體，同樣強調「若沒有兩岸諒解」，不用期待台灣會取得入場券。

對此，衛福部長陳時中日前強調，還在與理念相近的友邦持續努力中，努力到最後一刻，「當然包括開幕的時候，一定會去。」但外交部今天證實，收到邀請函的機率一樣不高。

衛福部發言人王哲超表示，即便沒有收到邀請函，代表團仍會利用機會和各國的位生代表安排雙邊會談，另和外交部持續努力請友邦國家在各種場合表達支持台灣的立場。至於民間團體辦理的相關會議及活動，代表團也會盡量參加。

我代表團今年是否會再遞交抗議信給WHO？王哲超回應，若屆時仍沒接到邀請函，無法充分參與WHA及周邊會議，對台灣及其他國家都是損失，基於這樣的情況，會考慮表達抗議，至於是以什麼形式表達，「我們會審慎規畫。」

台灣已連續兩年未收到WHA（世界衛生大會）邀請函，今年恐三度缺席WHA。歐新社
台灣已連續兩年未收到WHA（世界衛生大會）邀請函，今年恐三度缺席WHA。歐新社
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