邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



親民黨立委陳怡潔今在臉書表示，行政院長蘇貞昌一句話逼NCC主委詹婷怡辭職下台，代表民進黨以意識形態管制言論自由。而法務部前部長長邱太三「陳情」與「關說」搞不清楚，讓蔡英文總統斷尾求生。

陳怡潔說，一天兩個官員下台的背後，就是民進黨只顧政權不顧人民生活。

陳怡潔主張的「非綠平台」，就是強調「輕政治，帶來好生活」。「好生活」是民眾最卑微的心聲，卻被陸委會主委陳明通諷刺為「禽獸」。