外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國
世界衛生大會（WHA）將於今年5月舉行，世界衛生組織（WHO）秘書處日前表示沒有兩岸諒解就不會發邀請函給台灣；外交部今天表示，今年情勢如同以往困難，根據目前掌握資訊，WHO主動邀請我方參與「機率不高」，我方對於WHO事事聽令於中國不予苟同，第一時間就表達強烈遺憾和不滿，對方則回覆了解（understand）我方立場。
今年WHA將於5月20日在瑞士日內瓦舉行，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）上個月以電子郵件回覆台灣媒體時表示，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得入場券。我國從2009年至2016年都以觀察員身分參與大會，2017年之後已經連續兩年沒接到邀請函，政府對於政治凌駕醫衛感到非常不滿。
外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，WHO目前的態度就如同秘書處官員之前回覆媒體的內容，WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請我方出席的機率不高，我方對於這樣事事聽令於中國的態度不能認同，已表達遺憾和不滿，政府會持續加強國際洽助工作，也預期隨著時間越來越接近，國際上會有更多友我聲音出現。
知情人士指出，我方洽請友邦向WHO秘書處提案，希望譚德賽邀請我國出席，提案程序已在進行中，衛福部長陳時中今年仍會到日內瓦出席WHA，和國際醫衛人士交流，也將接受日內瓦媒體專訪，表達我們參與國際醫衛的決心，政府目前在評估相關情勢發展，為了捍衛我們國家的尊嚴和權力，不排除採取任何可行方式，「會努力到最後一刻」。
據了解，去年WHA落幕後，我方密集和友邦及其他國家聯繫，希望能用多種管道推動台灣參與，了解到的狀況是除了一個WHO會員國，沒有任何國家因為自身考量反對台灣參加WHA，國際挺台動能也強，友邦派駐日內瓦的駐團組織「台灣之友」已致函WHO，3月中旬也有國際醫衛組織領導人私下致函，我國政府對此均表示感謝。
據轉述，友我國際人士表示，WHO立場並非沒有轉變，WHO秘書處也認為WHA應具有包容性，廣納各方參與，但相當擔憂中國大陸可能會因此阻撓議事進行，理念相近國家都持續替我方向WHO接洽，若干國家也希望台灣的訴求能在不干擾議事進行的情形下獲得適當討論。
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