外交部：受邀WHA機率不高 不滿WHO事事聽令於中國

2019-04-03 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）將於今年5月舉行，世界衛生組織（WHO）秘書處日前表示沒有兩岸諒解就不會發邀請函給台灣；外交部今天表示，今年情勢如同以往困難，根據目前掌握資訊，WHO主動邀請我方參與「機率不高」，我方對於WHO事事聽令於中國不予苟同，第一時間就表達強烈遺憾和不滿，對方則回覆了解（understand）我方立場。

今年WHA將於5月20日在瑞士日內瓦舉行，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）上個月以電子郵件回覆台灣媒體時表示，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得入場券。我國從2009年至2016年都以觀察員身分參與大會，2017年之後已經連續兩年沒接到邀請函，政府對於政治凌駕醫衛感到非常不滿。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，WHO目前的態度就如同秘書處官員之前回覆媒體的內容，WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請我方出席的機率不高，我方對於這樣事事聽令於中國的態度不能認同，已表達遺憾和不滿，政府會持續加強國際洽助工作，也預期隨著時間越來越接近，國際上會有更多友我聲音出現。

知情人士指出，我方洽請友邦向WHO秘書處提案，希望譚德賽邀請我國出席，提案程序已在進行中，衛福部長陳時中今年仍會到日內瓦出席WHA，和國際醫衛人士交流，也將接受日內瓦媒體專訪，表達我們參與國際醫衛的決心，政府目前在評估相關情勢發展，為了捍衛我們國家的尊嚴和權力，不排除採取任何可行方式，「會努力到最後一刻」。

據了解，去年WHA落幕後，我方密集和友邦及其他國家聯繫，希望能用多種管道推動台灣參與，了解到的狀況是除了一個WHO會員國，沒有任何國家因為自身考量反對台灣參加WHA，國際挺台動能也強，友邦派駐日內瓦的駐團組織「台灣之友」已致函WHO，3月中旬也有國際醫衛組織領導人私下致函，我國政府對此均表示感謝。