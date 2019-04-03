學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性

2019-04-03 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，除非民進黨敢搞武裝革命，否則，台灣其實沒有台獨的可能性。「只要中華民國還在，中華民國憲法還有效，就沒有台獨的可能性。」

胡幼偉說，現在在台灣，還有些人主張台獨。中共則是堅決反對台獨。但什麼是台獨是一個很混沌的問題。

他表示，如果說要把國號從中華民國改成台灣國或台灣共和國才叫台獨。根據憲法增修條文第12條有關修憲程序的規定，可以知道若要修憲改國號，根本做不到。可是有多少還在等待台灣國誕生的老老少少，知道事情的真相？

胡幼偉認為，除非用武力改變，否則，我們的國家，永遠就是叫「中華民國」，這是確定的事情。除非有島內革命或中共武力攻台，不用再妄想，中華民國會變成台灣國；也不用擔心中華民國會消失！這已經是沒辦法再改變的事情，「中華民國，永遠就是叫中華民國。」

中華民國的領土到底是什麼？胡幼偉進一步表示，民進黨說只包括台澎金馬。但請去看看中華民國憲法，中華民國的領土有兩大部分：一部分叫「台灣地區」；另一部分叫「大陸地區」，所以民進黨說只包括台澎金馬，是在騙人！如果只有台澎金馬，那台陸之間，豈不是該由外交部來處理事情嗎？民進黨執政，怎麼還是由陸委會在處理兩岸事務呢？

胡幼偉指出，能不能把中華民國的領土範圍，從包括大陸地區，修改成只包括台澎金馬呢？很抱歉！根據修憲程序的規定，這也是做不到的事情。