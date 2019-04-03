顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」

2019-04-03 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



行政院前院長賴清德日前表示，角逐綠營總統候選人，原因是聽到基層聲音。但作家顏擇雅今天在臉書上表示，「基層比較大的聲音應該是焦慮吧。」

顏擇雅表示，316立委補選開票後，台派還在額手稱慶，但賴清德一出來氣氛立變。

她說，拱賴的聲音，主要來自四大老代表的深綠，但「也不是所有老綠男都支持他」，例如二二八紀念館創館館長葉博文，幾十年來為台派出錢出力，前天過世前的最後遺願就是請台派團結、支持小英。

顏擇雅估計，賴清德光背後是深綠這點，儘管初選僥倖獲勝，最終也會開高走低。「年輕選票、女性選票、還有中產階級經濟取向選票都會從台派流失」，包括大學生社團近日也紛紛表態支持蔡英文，希望賴清德會有所覺悟。

顏擇雅也強調，賴清德必須考量，自己到底可以激起多少支持者的捐款激情？「深綠一向只能受制於少數金主，無法激起外部捐款激情。台獨團體不是都苦哈哈嗎？」