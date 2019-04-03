開放漁港釣魚協作會議　場面一度失控

相關新聞
扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請2019-04-03 10:14
學者：除非民進黨搞武裝革命 否則沒有台獨的可能性2019-04-03 13:06
顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」2019-04-03 13:06
公投法修法3共識 防死亡連署仍卡關2019-04-03 12:16
共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害2019-04-03 11:47
黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要2019-04-03 11:32
王韓會談總統 王金平： 時機未到2019-04-03 11:29
立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半2019-04-03 11:22
陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲2019-04-03 08:18
上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆2019-04-03 08:00
扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不2019-04-03 01:02
陳水扁助選 謝龍介告違法2019-04-02 23:59
休閒輕裝的賴清德 用行動挺新創、鼓勵年輕人2019-04-02 20:15
今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人2019-04-02 20:05
陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告2019-04-02 18:38
不滿被拔主委 辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部2019-04-02 18:14
蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風2019-04-02 18:08
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
藍營提設自貿特區 工、商界表支持2019-04-02 17:09
民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國2019-04-02 17:00
蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略2019-04-02 16:40
政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？2019-04-02 16:06
修法三讀飛安會年底改為運安會 水陸空事故一手包2019-04-02 15:39
學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜2019-04-02 15:34
陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步2019-04-02 15:26
批黨產會看圖自說自話 救國團澄清辦活動是救國運動2019-04-02 15:23
影／柯幫陳明通禽獸說解釋 用粗俗的話講科學理論2019-04-02 15:04
陳明通失言 王金平：政府應和韓國瑜合作共拚經濟2019-04-02 14:42
蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事2019-04-02 14:34
台南青年挺小英 網路連署平台發聲2019-04-02 14:28
時代力量黨團 提打貪汙修法2019-04-02 14:20
扁趴趴走助選 民代告違反選罷法2019-04-02 14:19
林聰賢掌台肥？ 恐違旋轉門條款2019-04-02 14:17
陳明通禽獸說惹議 蘇揆：堅守台灣才是顧肚子又拜佛祖2019-04-02 14:06
用高雄路上5千坑洞嗆陳明通 連勝文要他「下台」2019-04-02 13:59
外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡2019-04-02 13:57
「雙洪」是否為賴清德操盤？ 賴澄清洪智坤不是2019-04-02 13:47
影／朱立倫批陸委會「莊孝維」肚子扁顧阿扁已過去式2019-04-02 13:47
陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰2019-04-02 13:37
熱門文章
扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不2019-04-03 01:02
剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」2019-04-02 14:09
24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」2019-04-03 06:33
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆2019-04-03 08:00
陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲2019-04-03 08:18
確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統2019-04-02 17:05
恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨2019-04-02 21:12
古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目2019-04-03 09:00
陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告2019-04-02 18:38
【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題2019-04-02 13:24
【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？2019-04-02 17:47
專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁2019-04-02 18:09
NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應2019-04-02 13:38
送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上2019-04-03 11:08
NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變2019-04-03 02:12
影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊2019-04-03 10:55
【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？2019-04-02 14:48
王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事2019-04-02 22:28
陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步2019-04-02 15:26
影／禽獸、帝王、土包子語錄圍攻 韓國瑜聲勢越打越旺2019-04-02 17:09
【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴2019-04-02 23:03
NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚2019-04-02 15:26
共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？2019-04-03 12:16
【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台2019-04-02 21:08
學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜2019-04-02 15:34
NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重2019-04-02 19:22
欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海2019-04-02 20:23
翁章梁再槓韓國瑜 追查北農茶葉訂單簽2萬盒只賣千餘盒2019-04-02 19:17
喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道2019-04-02 16:51
吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋2019-04-03 10:28
蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事2019-04-02 14:34
政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力2019-04-03 11:10
高市議員鄭孟洳質詢後遭嗆 韓國瑜：請警方專案調查2019-04-02 15:26
請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人2019-04-03 00:44
海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備2019-04-03 09:58
陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰2019-04-02 13:37
影／反「Uber條款」 千人圍士林監理站籲增丁種租賃業2019-04-02 14:53
總統初選跟蔡較勁？ 賴清德9日與館長直播2019-04-02 20:28
政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？2019-04-02 16:06
留言