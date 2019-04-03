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公投法修法3共識　防死亡連署仍卡關

2019-04-03 12:16聯合報 記者賴于榛╱即時報導

去年公投綁大選亂象叢生，為了修正《公投法》，行政院政委羅秉成昨第3度召開會議討論修法方向，但這回卡關在強化連署書可信度上，據了解無論是連署人準備證明文件，或是另請證人簽名加強可信度，執行上都遭質疑太麻煩，且種種方式還是無法避免死亡連署、人頭連署，因此未有定案，仍待下回討論。

中選會先前提出的公投法修法共有幾大重點，包括增加準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫勾，以及縮短公投主文字數、強化連署書可信度、不得公投人權議題、連署名冊提出以1次為限、投票當天不能宣傳等事項。

選舉日程剩不到一年，在羅秉成前2次召開跨部會討論後，已有3共識，包括一、增加準備期間由1個月拉長為3個月，保留彈性將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫鉤；二、公投日比照選舉日，當日不可以有宣傳活動；三、避免浪費閱讀時間，縮短公投主文，或是給予簡稱。

據了解，羅秉成昨召開會議討論時，眾人對於強化連署書可信度的方式眾說紛紜，在場有人提議請連署人提出準備文件，但因為太麻煩遭到反對，也有與會單位提出或許可以請連署人連署同步加上證人簽名，依然因為執行上有問題沒被採納，種種方式都無法避免人頭連署，究竟該如何增加真實性，尚未有結論。

另外，公投法修法仍在政院研商階段，離送到立法院在三讀還有段距離，可公投案「廢止核四」與「核四啟封商轉發電都已闖過初審，另有3提案「台灣應向國際宣布和平中立」、「究責機制之核能減煤專法」、「美式陪審團審判」將舉行聽證，與會人員擔心究竟2020大選要適用新法還是舊法，可各方莫衷一是沒有共識，為了加快腳步，據了解，羅秉成接下來會用各種形式的會議持續討論。

政委羅秉成。本報資料照片
政委羅秉成。本報資料照片
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