公投法修法3共識 防死亡連署仍卡關

2019-04-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



去年公投綁大選亂象叢生，為了修正《公投法》，行政院政委羅秉成昨第3度召開會議討論修法方向，但這回卡關在強化連署書可信度上，據了解無論是連署人準備證明文件，或是另請證人簽名加強可信度，執行上都遭質疑太麻煩，且種種方式還是無法避免死亡連署、人頭連署，因此未有定案，仍待下回討論。

中選會先前提出的公投法修法共有幾大重點，包括增加準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫勾，以及縮短公投主文字數、強化連署書可信度、不得公投人權議題、連署名冊提出以1次為限、投票當天不能宣傳等事項。

選舉日程剩不到一年，在羅秉成前2次召開跨部會討論後，已有3共識，包括一、增加準備期間由1個月拉長為3個月，保留彈性將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫鉤；二、公投日比照選舉日，當日不可以有宣傳活動；三、避免浪費閱讀時間，縮短公投主文，或是給予簡稱。

據了解，羅秉成昨召開會議討論時，眾人對於強化連署書可信度的方式眾說紛紜，在場有人提議請連署人提出準備文件，但因為太麻煩遭到反對，也有與會單位提出或許可以請連署人連署同步加上證人簽名，依然因為執行上有問題沒被採納，種種方式都無法避免人頭連署，究竟該如何增加真實性，尚未有結論。