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共軍一再繞台 柯文哲：兩隻大象彼此迫害

2019-04-03 11:47聯合報 記者劉柏均╱即時報導

中國軍機近日屢次跨越海峽中線，被外界解讀為是對美國及臺灣的軍事挑釁。台北市長柯文哲早上參加「吳三連先生紀念牌揭牌儀式」時表示，這種狀況會越來越多。

柯文哲在受訪時表示，這種挑釁活動應該會越來越多。柯也引述了新加玻前總理李光耀因形容中美兩強彼此間在國際上的競爭，所說的「兩隻大象彼此迫害」，更何況兩隻大象打起來。

台北市長柯文哲受訪時表示，共軍繞台的狀況會越來越多。記者劉柏均╱攝影
台北市長柯文哲受訪時表示，共軍繞台的狀況會越來越多。記者劉柏均╱攝影
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