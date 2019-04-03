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出席言論自由日紀念儀式　柯文哲宣誓維護市民言論自由

2019-04-03 11:35聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

北市柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌，紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心。

台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可...
台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌，紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可...
台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌，紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌，紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式，與吳三連基金會董事長吳樹民一起為「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌，紀念前人為爭取言論自由奮不顧身的精神，宣誓維護市民言論自由的決心。記者曾吉松／攝影
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柯文哲北市言論自由日
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