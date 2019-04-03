黨要求表態是否支持徵召韓國瑜？藍委：協調比較重要

2019-04-03 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨內力拱高雄市長韓國瑜參選總統聲量持續加溫，但礙於參選正當性，韓也未主動表態，讓韓出線卡關。因此國民黨組發會主委李哲華呼籲，黨籍立委提名人應對此公開表態是否支持徵召韓國瑜，不過立委認為，最重要的是與有以參選的同志加以溝通協調，對於徵召一事應再多考量。

國民黨立院黨團總召江啟臣表示，黨中央負責提名作業，壓力很大，他們給予體諒，不過該處理的還是要處理，尤其是與有意參選的多位先進的直接溝通協調非常重要，應該減少透過媒體喊話給外人看，讓民眾看了失望，民眾希望看到一個團結有共識的國民黨。

江啟臣也建議，如果黨中央覺得壓力太大，需要協助，不妨擴大決策管道，讓黨團全體一起參與中央的總統大選提名討論，我們很樂意協助。

國民黨立委費鴻泰說，他支持韓國瑜選總統，但認為用徵召不恰當，是否徵召這個要再多考量。

國民黨立委李彥秀則表示，這個跟哪一階段提名沒有關係，協調、溝通、提名都是黨部權責，更是黨部應該盡力做的工作，黨部如果希望已經提名的委員協助溝通，當然可以從旁協助。但是主席的角色更有足夠的高度進行這樣的協調與溝通。如果可以在個別溝通後，在進行共同的磋商，相信可以讓黨內的溝通更加順暢，提名的工作更加單純化。