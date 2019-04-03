王韓會談總統 王金平： 時機未到

2019-04-03 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



前立法院長王金平今天上午參加中華民國工業總會高雄投資座談會時，談到兩人（王金平、韓國瑜）是否針對總統大選有討論過，王金平表示，時機未到，意及兩人尚未談2020總統選舉的事。

王金平說，他昨晚和韓國瑜碰面，兩人並沒有談到總統選舉的事，至於兩人何時會談，他說時機未到，至於時機是指什麼，王金平說「當你認為時機到就到」，如要講的話，昨晚就講了，不過韓昨晚也跟他（王）說他（韓）心想事成，至於有沒有拜託他選總統的事，但王金平沒有拜託他」( 指韓 ），王金平說，拜託的時機點尚未到。

至於，希望吳敦義主席對總統提名是徵召或提名作業能快一點，王金平也語帶保留，未做任何解釋，只說「自然就是美」。

王金平說，大家要對韓國瑜拚經濟 有信心，政府要好好域經濟的整合，讓台灣產業能獲世界市場合理的競爭。希望兩岸的問題要好好解決 ，兩岸穩定和平，才能讓廠商有外資援助，也有公平競爭。

兩岸一定要談，一定要求得兩岸和平穩定，大家要有共識，要跟大陸「喬」，政治能影響經濟，引領經濟 。他認為要解決區域經濟的問題，大家對台灣要有信心。