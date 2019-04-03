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《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

立院初審通過 3年內家庭教育中心專業人力占比過半

2019-04-03 11:22聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

兒童受虐議題引發社會各界關注，立法院教育及文化委員會今天審查《家庭教育法》部分條文修正草案，增列「3年內讓家庭教育中心具有家庭教育及社會工作專業的人力占比例過半。」教育部潘文忠表示，目前年度家庭教育經費約兩億元，109年的家庭教育中心預算「一定會增列」，並且逐步到位。

上午審查通過的家庭教育法，增訂直轄市、縣（市）主管機關應結合教育、文化、衛政、社政、戶政、民政、農政、消防、警政、勞工、新聞、原住民族事務等機關（單位），共同推動家庭教育；新增自本法修正施行起3年內，各直轄市、縣（市）家庭教育中心人員具家庭教育專業及社會工作專業人員資格之人數應達進用人員總數1/2以上。家庭教育中心應置主任一人，專任或由直轄市、縣市主管機關教育局處長兼任之。

另通過法案新增直轄市、縣（市）主管機關得邀集學者專家、實務工作者組成家庭教育輔導團，協助家庭教育中心至學校及社區執行課程、教材設計及活動推展。

但仍有不少立委對於家庭教育中心的人力配置有質疑。立委柯志恩表示，現在經費不到兩億，教育部可以做到什麼，不能只是理想，最後什麼目標都達不到。以這樣少的經費，人力配置非常難達到，也沒有任何懲罰措施。立委李麗芬說，現行家庭教育中心的輔導服務都是用志工，風險很高，她認為，至少家庭教育中心的主任必須是專任，且結合諮商師資源，以利家庭轉介。

立委張廖萬堅說，過去很多家庭教育中心都是公務人員輪調，主任甚至是兼任，不具備專業知能，希望法條中加入家庭教育專業人員。立委林奕華說，法條寫得很好，但是否有其可行性？人力是否足夠？立委吳思瑤也說，家庭教育中心過去都只是在做宣導、獎助，未來如何評鑑？

潘文忠表示，目前地方政府投入的經費和人力有限，地方家庭教育中心的運作和重點工作方向，「確實有點走偏掉」，教育部要自我檢討。藉由這次修法，希望至少要先導正回來，「家庭教育中心服務的方向，不能只有宣導和課程。教育部一定會在這樣的基礎上，增列109年的家庭教育預算籌編，並且逐步到位。

「這次修法是要強化地方政府的角色，不會只是聚焦家庭教育中心。」潘文忠指出，如果允許地方政府，依然由編制弱、職等不高的家庭教育中心進行相關業務，會達不到效益。這次修法就是要設立地方政府家庭教育委員會，由首長擔任，才能整合跨資源系統，不然家庭教育法就只是一個可以「參考」的法。他強調，必須由縣市政府首長主持，才能要求家庭教育中心執行。

潘文忠強調，地方政府和縣市政府要把家庭教育當作重要事情在做，很多經費才能匡列進來。針對「人力配置」，107已經增加19人，108增加28人。據他了解，目前家庭教育中心主任的職等非常低，又是教育局下的獨立機關。主任的「專任」或「兼任」，很難說哪個效益較高。若是低職等的獨立機關要去影響學校，如果缺少地方政府的督促，執行效益也不會好。要落實此法，必須有很重要的中長程計畫。

另外，法案針對直縣市、縣市主管掌理事項，新增「推展家庭教育之機關、機構、學校、法人及團體之人員及志願工作之在職訓練事項。」

第一條原法條是「為增進國民家庭生活知能，健全國民身心發展，營造幸福家庭...」，今天修正通過的版本，刪去「營造幸福家庭」，改為「為增進國民家庭生活知能、家人關係、健全家庭功能，特制定本法。」

立委林靜儀說，原法條的文字中有「幸福家庭」，但所謂的「幸福」很難定義，這次修法希望是促進多元價值的家庭發展，才能更往前進，而不是定義了某些家庭是「不幸福」的；立委蘇巧慧也說，法條不應該有「幸福」等太多形容詞，才是法律專業該呈現的樣態。

兒童受虐議題引發社會各界關注，立法院教育及文化委員會今天審查《家庭教育法》部分條...
兒童受虐議題引發社會各界關注，立法院教育及文化委員會今天審查《家庭教育法》部分條文修正草案，增列「3年內讓家庭教育中心具有家庭教育及社會工作專業的人力占比例過半。」記者馮靖惠／攝影
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