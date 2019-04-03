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韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會

2019-04-03 11:18聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

高雄市長韓國瑜到大陸爭取訂單，回台遭到綠營「圍毆」，陸委會主委陳明通更講出「禽獸不如」，國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚在政論節目「新聞龍捲風」中表示，如果農漁產品真的因此被卡關出不去，「韓比較斯文，我就拼命了」，一定帶農漁民包圍農委會；而國民黨立委王育敏也表示，高雄立委提出要罷免韓國瑜，「小心立委自己先被市民罷免掉」

節目主持人表示，謝龍介之前就說韓國瑜去爭取訂單，中央一定會出手腳，結果現在真的農委會跳出來說，高雄的農產要出口還要經過農委會，

謝龍介表示，之前就被批為「空頭訂單」，如果未來農漁產品賣不出去，就坐實了空頭訂單的說法，綠營可以說是招數盡出，陸委會主委陳明通連「禽獸不如」都罵出來，「人民想求溫飽叫做豬狗禽獸嗎」，高雄的綠營立委還要發動罷免韓國瑜，「大群猴子都下山」，韓國瑜未來一定不好過，中央可能擋住不讓農漁產品出口，所以農漁民要看清楚，東西出不去是因為中央的關係，可能到時候再來假好心說要幫助農漁民，但相信人民的眼睛是清楚的。

他表示，所以這麼多人希望韓國瑜出來選總統，因為中央還是綠執政，「高雄能夠獨善其身嗎」，高雄能自己發展的很好嗎？

他表示，自己爭取的訂單，到時候會先請公正檢驗單位，做好相關的檢驗，以防被卡關，「八仙過海、各顯神通」，不一定能夠卡到他，只要農漁產品出不去，一定會發動農漁民包圍農委會，「我跟韓國瑜不一樣，韓比較斯文，如果這樣卡我，一定跟你們拼命」

王育敏在節目中也表示，高雄立委要罷免韓國瑜，「民進黨會不會太誇張」，韓就任只有100天，「請問100天裡韓市長到底做錯哪一件事」，而且還想到總統、立委選舉時，如果韓國瑜是候選人之一，罷免就不能在同一天，要求中央快設法解套，如果真的要這麼做，「高雄的區域立委要小心了」，可能會被高雄市民發起罷免。

謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
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國民黨立委王育敏上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
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謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
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韓國瑜到高雄市議會備詢遭到綠營舉布條抗議。圖／取自網路
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韓國瑜罷免漁民
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