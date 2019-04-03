陳明通禽獸說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜為了拚經濟，到港澳及中國地區簽訂許多訂單，但遭陸委會主委陳明通批評，如果我們人只為了生活，吃的飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別。對此，前立委孫大千在臉書表示，這不是單純的失言問題，根本上就是一個心理問題。陳明通如果無法放下他心中的魔障，未來這樣脫序的言論，恐怕仍然會層出不窮。

孫大千表示，首先基層百姓最根本的需求就是顧肚子，如果因此就要被批評成為，「跟豬狗禽獸有什麼差別」。如此的自大傲慢，這樣的官員還算是一個人嗎？連「吃飯皇帝大」這麼簡單的道理都不懂，陳明通絕對可以名列民進黨的「豬隊友聯盟」的榜首而當之無愧。

其次，和中國大陸做生意為什麼就會出賣台灣？為什麼把產品銷往大陸就是，「以一己之私，享受人家的惠台措施，整個中心思想都沒有了」？這句話不是一竿子打翻一船人嗎？把台灣成千上萬和中國大陸做生意民眾都看成是「台奸」了嗎？

孫大千說，「拜佛祖」和「顧肚子」什麼時候變得無法相容了呢？就算是慈悲為懷的佛祖，也不忍心看到天下蒼生都餓著肚子吧。更何況，韓國瑜到港澳和中國大陸行銷產品，簽訂訂單，不是為了顧自己的肚子，而是為了顧高雄農漁民的肚子，為什麼這樣就叫做「放棄了自己的信仰和精神生活」。