扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨籍立委費鴻泰、黃昭順等控告法務部長、矯正署長、中監典獄長，認為這些官員讓保外就醫的前總統在臉書批評高雄市長韓國瑜25分鐘，涉嫌瀆職；台南市議員謝龍介參選台南立委補選落敗2日告陳水扁、行政院前院長賴清德涉嫌違反選罷法。陳水扁3日凌晨在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中強調自己沒有從事競選活動，5月9日一定參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，一定上台演講、談政治，並接受媒體採訪，還預告這將是他人生最後一個公開活動。

陳水扁表示，藍營的行動，就是撲天蓋地要把他抓回去關，費鴻泰、黃昭順是針對他在「踹共」中批評韓國瑜25分鐘；謝龍介參選台南立委補選落敗，卻怪罪他和賴清德交換特赦條件。

他說，從未從事競選造勢活動，也沒有接受媒體攝影採訪，完全是馬政府時的法務部長羅瑩雪說他保外就醫也可以投書上臉書，那是憲法保障的言論自由；賴清德這一年多來根本未跟他見面，何來交換條件？特赦他更是賴清德從市長到閣揆，從政論性節目到國會殿堂，甚至出訪國外，都是這樣主張，與任何選舉都無關

面對藍營的行動，陳水扁預告5月9日晚上6點半在台北舉辦的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，他一定會上台演講、談政治、並接受媒體攝影採訪，邀大家認桌或購買餐券，陪伴他參加「人生最後一個公開活動」。